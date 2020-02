Julio García Comesaña: “A área sanitaria de Vigo presenta os mellores resultados de actividade asistencial”

“A Área Sanitaria de Vigo acadou os mellores resultados asistenciais dos últimos anos, incrementando os indicadores da actividade realizada polos seus profesionais, tanto en consultas como en intervencións cirúrxicas. En consecuencia, reduciuse a demora media de lista de espera a 61 días, o mellor dato da historia da sanidade pública viguesa”. Con estas palabras resume o xerente da Área Sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, o balance de actividade asistencial do pasado año 2019.

No referido á actividade cirúrxica, o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo realizou o pasado ano un total de 37.041 intervencións totais, un 9,5% máis que no ano 2015, cando se abriu o Hospital Alvaro Cunqueiro. Destas, 31.689 foron programadas e 5.352 urxentes.

Neste incremento da actividade cirúrxica cabe subliñar tamén o crecemento constante da cirurxía ambulatoria, contabilizándose 21.050 procedementos desta modalidade, o 56,8% do total. Estes datos seguen consolidando ao Meixoeiro como o maior centro de cirurxía ambulatoria de Galicia.

Por especialidades, cabe subliñar as case 10.000 intervencións realizadas por Oftalmoloxía (9.973); as 6.076 de Cirurxía Xeral e Dixestiva; e Traumatoloxía, con 4.454 operacións (un 13,25% máis que no pasado ano).

Vías rápidas en consultas

No referido ás consultas, os especialistas do Hospital realizaron 776.969 consultas externas (20.825 máis que o pasado ano), das que 33.497 son e-interconsultas.

Ademais, para aqueles pacientes con sospeita de cancro téñense activados uns circuítos asistenciais específicos para axilizar a súa atención, as chamadas Vías Rápidas de Atención. O pasado ano realizáronse 6.108 consultas e probas aos a través das Vías Rápidas de Colon, Mama, Melanoma, Pulmón, Cabeza e Colo, Próstata, Vexiga e Anafilaxia Himenópteros.

Incremento das consultas telefónicas

No referido á Atención Primaria, o persoal sanitario dos centros de saúde da área de Vigo -Medicina de Familia, Pediatría, Enfermaría, Farmacia, Matronas, Saúde Bucodental e Traballo Social- realizou 5.757.938 consultas, 51.786 máis que hai un ano. Destas, 630.832 , un 11% do total, foron telefónicas.

Só os médicos de familia efectuaron case tres millóns de consultas (2.999.016), das que o 16,9% foron consultas telefónicas (507.851). Isto indica un incremento deste tipo de consultas con respecto ao ano pasado dun 5,2% .

De feito, o programa da consulta telefónica é un dos que se teñen revelado máis eficaces e con maior nivel de aceptación neste nivel asistencial, xa que oferta a posibilidade de ser atendido telefonicamente polo propio médico de familia, e evita polo tanto os desprazamentos ao centro de saúde.

Cabe subliñar que os datos continúan avalando a capacidade resolutiva da Atención primaria, especialmente en consultas, onde a porcentaxe de derivación de pacientes desde os centros de saúde aos hospitais foi un 5,8%, practicamente igual ao pasado ano.

Repunte nas Urxencias Hospitalarias e récord de ingresos

No referido ás Urxencias, o dato das atendidas nos PACs de Atención Primaria é moi similar ao do ano anterior, contabilizándose 263.051 atencións nos 10 dispositivos da área sanitaria. En concreto, o PAC de Vigo realizou 61.636 atencións urxentes, 167 máis que no ano anterior.

En canto ás urxencias hospitalarias, no 2019 experimentaron un incremento global dun un 4,5 %. Un total de 189.425 pacientes recibiron atención urxente no Álvaro Cunqueiro, dos que 135.517 foron adultos; 42.727 menores de 15 anos; e 11.181 obstetricias. Do total das urxencias atendidas, un 14,50% requiriron ingreso hospitalario.

Cómpre indicar tamén que, segundo a clasificación por niveis de triaxe, o 49,78% os pacientes que acoden ás urxencias do Álvaro Cunqueiro, onde son atendidos por prioridade clínica e non por orde de chegada, presentan patoloxías que estarían en disposición de ser resoltas noutros dispositivos asistenciais, con menor espera e idéntica resolutividade.

En relación coa hospitalización, o pasado ano contabilizáronse un total de 44.132 ingresos, a cifra máis alta rexistrada no CHUVI. A estadía media dos pacientes hospitalizados foi de 7,1 días, continuando a evolución descendente dos últimos anos.

Ademais, naceron 3.495 bebés, un cento de nenos máis que o ano anterior (un 3%), o que supón un punto de inflexión con respecto a caída da natalidade continuada que se viña rexistrando dos últimos anos.

Incremento da capacidade de decisión da Atención Primaria

Ademais dos datos de actividade, hai que lembrar tamén unha serie de actuacións desenvolvidas ao longo do 2019 para mellorar a atención dos pacientes e as condicións laborais dos profesionais.

No ámbito da Atención primaria as accións orientáronse fundamentalmente a reforzar a capacidade de decisión deste nivel asistencial e mellorar a accesibilidade á atención hospitalaria. Así, tense introducido importantes cambios organizativos con dotación de recursos e tecnoloxía que melloran de forma determinante a atención ao paciente, como o Proxecto Canles ou Burocracia Zero, e consolidáronse outros como a Triaxe en Atención Primaria, por exemplo.

No referido ás novas infraestruturas, no marco do Plan Galego de Atención Primaria cabe lembrar que ven de porse en marcha o o novo centro de saúde de Gondomar cun orzamento de máis de 2 millóns de euros. Asemade, está en fase de execución a obra do novo centro de Salceda de Caselas, igualmente de preto de 2 millóns de euros. Tamén está rematadas a remodelación integral de Pazos de Borbén, cun orzamento global de 150.000 euros. Hai que lembrar tamén a reforma e ampliación do centro de saúde de Porriño e o novo Centro de Saúde de Bouzas, en fase de redacción do proxecto. Neste contexto tamén ven de anunciarse o novo Centro de Saúde Integral Olimpia Valencia que se acometerá en Vigo.

Ademais estase a realizar un importante investimento -1.160.000 euros- na dotación de novo equipamento electromédico e de diagnóstico –57 electrocardiógrafos, 50 desfibriladores, 3 ecógrafos, 60 unidades de holter de presión arterial, 50 espirómetros e 6 retinógrafos- así como mobiliario clínico e xeral para as consultas dos centros de saúde vigueses.

No referido ao Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, estase desenvolvendo a reforma integral do Meixoeiro, cun investimento global de 13 millóns de euros. Neste contexto, xa rematou a obra e entrou en funcionamento a nova Unidade de Mama deste hospital.

Nesta actuación estase a realizar un investimento global de 13 millóns de euros e contempla, ademais desa Unidade, a ampliación de Medicina Nuclear e Radioterapia – coas obras xa moi avanzadas- así como a renovación das fachadas e cubertas (xa iniciadas) e a actuación na área de Rehabilitación.

Incremento de persoal

Garcia Comesaña subliña que outra das áreas nas que o pasado ano realizouse un importante esforzo foi na política de recursos humanos “traballando no desenvolvemento de accións orientadas a incrementar os efectivos nos cadros de persoal así como a dotar de maior estabilidade laboral aos profesionais”.

Así, dotouse con 28 novas prazas o cadro de persoal de atención primaria. Deles, xa incorporáronse 8 novos efectivos -2 fisioterapeutas, 3 especialistas de medicina familiar e 3 de enfermería- e outros 20 faranno nas próximas semanas. Son 7 especialistas de medicina familiar e comunitaria, 2 pediatras, 6 profesionais da enfermería, 3 especialistas de enfermería obstétrica e 2 fisioterapeutas. Este incremento dos recursos humanos supón un importante avance cara a mellorar os ratios de Tarxetas Individuais Sanitarias (TIS) entre os profesionais dos centros de saúde.

Ademais, estase dotar de maior estabilidade ao cadro de persoal, cubrindo 128 prazas con nomeamentos de interinidade. Destes, xa tense formalizado 10 vínculos de longa duración de médicos de familia.

“Con esta medida avánzase no obxectivo de reducir a taxa de eventualidade da organización e na aposta da sanidade viguesa pola estabilidade no emprego dos profesionais”-afirmou o xerente.