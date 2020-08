A área sanitaria de Vigo realiza a cribaxe simultánea de 9.000 traballadores de varios colectivos profesionais

A √Ārea Sanitaria de Vigo est√° realizando de xeito simult√°neo a cribaxe mediante test r√°pidos de anticorpos de dobre banda a varios colectivos profesionais para determinar as posibles infecci√≥ns por COVID-19.

As√≠, hoxe iniciouse a realizaci√≥n destas probas aos 885 traballadores das garder√≠as da √°rea, que ve√Īen a sumarse aos 7.500 docentes que xa comezaron onte a ser testados. Ademais, tam√©n se puxeron en marcha os test aos xornaleiros da vendima, un total de 500 temporeros. O obxecto destas iniciativas √© procurar un inicio de curso e de campa√Īa da recollida de uva con garant√≠as.

Neste senso, a finalidade é ter cribado a estes colectivos nos próximos 15 días. Para isto foi necesario habilitar Рademais do dispositivo do Meixoeiro-, outro Punto máis de toma e análises de mostras no Hospital Alvaro Cunqueiro (na planta 0) coa finalidade de procesar 700 test diarios entre os dous dispositivos.

√Ās persoas as que se lles vai a realizar a proba se lles facilitar√° unha cita a trav√©s do tel√©fono ou SMS, na que se lles indicar√° o lugar, dia e hora da toma da mostra.

Mesma cribaxe que a realizada ao persoal do Sergas

A extracci√≥n consiste nun proceso sinxelo, que se efect√ļa mediante ‚Äúpunci√≥n capilar‚ÄĚ, no que se extrae unha pinga de sangue do dedo e o resultado da mostra p√≥dese co√Īecer en aproximadamente dez minutos. Se o resultado fose positivo se activar√° o protocolo establecido, e se realizar√°n outras probas diagn√≥sticas diferentes.

Os test de dobre banda permiten detectar posibles positivos pero tam√©n co√Īecer cales son os positivos activos e cales son os que est√°n inmunizados. Estas probas serven para aumentar a cantidade de casos detectados e aumentan o abanico de diagn√≥stico, polo que te√Īen gran utilidade xa que permiten diferenciar entre infecci√≥n aguda, m√°is avanzada ou curada.

Esta clase de proba diagnóstica foi a realizada no seu momento para o cribado do persoal do Sergas; posteriormente, realizouse no persoal de servizos esenciais como os corpos e forzas de seguridade; no persoal de protección e extinción de incendios; no servizo de gardacosta ou no das oficinas de farmacia. Precisamente onte remataron as realizadas a este ultimo colectivo e foron testados un millar destes traballadores das farmacias da área de Vigo.