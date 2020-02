A Asociación de veciños de Chapela manifestase sobre a sentenza da PassVigo

A Asociación Veciñal de Chapela viu a facer publico un comunicado unha vez coñecida a Sentenza da demanda formulada polo Concello de Redondela, confirmando a imposibilidade de discriminación, para solicitar a Tarxeta Pass Vigo, por razón de empadroamento, desde a AVV de Chapela queren felicitar e agradecer os veciños dos Concellos da Area Metropolitana, incluíndo moitos de Vigo, que apoiaron esta reivindicación.

Ademais de congratularnos de esta resolución xudicial, queremos informar, que esta sentenza non cumpre tódolos obxectivos da nosas mobilizacións, xa que seguimos sen estar de acordo cos seguintes puntos:

1 A imposibilidade de que os xubilados con poucos ingresos, empadroados nos Concellos da área, agás os de Vigo, poidan acceder as Tarxetas Gratuítas. Este problema ten solución ca Tarxeta Metropolitana.

2 Que os veciños de toda a Area Metropolitana (incluíndo os de Vigo), non poidamos disfrutar de transbordos gratuítos, tanto na metrópole como nos demais Concellos, ata dous, segundo o Convenio de Transporte Metropolitano, asinado no ano 2015 e posteriormente anulado por falta de acordo, entre o Alcalde de Vigo e o Presidente da Xunta.

3 Que os veciños de Vigo, teñan que soportar en exclusiva o custo das subvencións o Transporte, cando este debería ser sufragado nun 80% pola Xunta e no 20% polos Concellos, este punto tamén se inclúe no citado Convenio e funciona no resto das áreas metropolitanas de Galicia, a pesar de que todos pagamos os mesmos impostos.

Para arranxar definitivamente todas estas anomalías, e repartindo os gastos nas administracións que teñen competencia, solicitamos a inmediata posta en funcionamento da Tarxeta Metropolitana en Vigo.

Agardamos que o representantes políticos, das distintas administracións deixen de aproveitar politicamente un conflito absolutamente falso, e levar os tribunais de xustiza, asuntos tan importantes e tan doados de solucionar ca negociación.

Isto supón un custe económico e social inadmisible para os cidadáns.

Polo tanto, esiximos a tódolos partidos que concorren as próximas eleccións galegas, unha proposta clara sobre este asunto.