A Asociación Érguete aposta por unha educación diferente

Este sábado celebramos a sua III Viaxe Educativo no museo Verbum de Vigo. Foi unha xornada de grande interese para eles e para todas e todos os profesionais da educación e interesados e interesadas que se acercaron ao museo Verbum para aprender e compartir experiencias con eles. Xuntos e xuntas mandaron unha mensaxe claro ao mundo: “Unha educación diferente é posible”.

Dende a Asociación consideran que estan nun momento de gran transcendencia no panorama educativo nun contexto mundial e de país en plena transición polas novas tecnoloxías e a súa interacción con nenos, nenas e adolescentes. A chegada das redes sociais e do entretemento por Internet cambiaron por completo a maneira de comunicarse da xuventude fronte a de anos atrás. Existe, moitas veces, unha brecha dixital entre familias e profesores cos menores que é necesario traballar para mellorar. Ademais neste mundo en constante transformación a cultura do esforzo é máis importante que nunca. As profesións de hoxe, xa non existirán mañá se a tecnoloxía continúa co seu rápido avance, polo que unha gran capacidade de esforzo fará que a xuventude estea máis preparada para loitar nun mundo cambiante.

Érguete quere transmitir esta mensaxe con forza e en todos os campos da educación. Por iso, trouxo a seis conferenciantes con gran experiencia nos campos da psicoloxía, do traballo social e da docencia. Nestes coloquios se porán sobre a mesa temas como a educación emocional, a relación coas novas tecnoloxías no seo das familias, a frustración da xuventude, a violencia sexual entre adolescentes…

Queren agradecer tamén a todas e a todos os que fixeron a xornada posible. Primeiro ao público, comprometido e activo, que mostrou que existe unha forza de vontade para cambiar o mundo. Despois ao conferenciantes: Toni, Jorge, Yolanda, Hernán, Marta, Maureen, Manuel, moitas grazas de corazón.

E por último agradecen o apoio indispensable do Concello de Vigo, de Caixa Bank a través da Obra Social “La Caixa” e do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a forte colaboración de Frutas Nieves e Pantallas Amigas.