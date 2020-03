A Asociación Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo organiza un novo obradoiro para nais e pais

Dende a Asociación Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo, ven de facer público dun novo obradoiro para nais e pais que van impartir na Oficina Municipal de Distrito Casco Vello.

O obxectivo do obradoiro é brindar un espazo formativo ás nais e pais que necesiten mellorar as súas capacidades para afrontar os desafíos que presenta a sociedade actual, a través de traballar as seguintes temáticas:

• Ser conscientes de que como nais e pais somos modelos de identificación para as nosas fillas/os que transmitimos coas nosas actitudes, valores, crenzas e conviccións.

• A información, a reflexión e a análise que lles proporcione as ferramentas que melloren a comunicación cos fillos/as dentro do grupo familiar.

• A orientación que lles permita entender, apoiar, comprender e dar resposta aos cambios evolutivos a nivel intelectual, afectivo, social e sexual dos seus fillos/as que favorezan o desenvolvemento de habilidades persoais e dunha personalidade con autoestima, aspectos que constitúen a base da identidade persoal.

• Que é a propia aceptación e valoración persoal, as que sustentan o equilibrio psíquico e o bo trato interno, sendo a condición fundamental que prevé o non exercer ou non padecer o mal trato.