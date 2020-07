A Asociación Veciñal de Novo Vigo rexeita a 2ª Modificación ó Plan Parcial de Navia

Hoxe, m茅rcores, d铆a 29 de xullo, o Concello de Vigo presenta no Pleno, para a s煤a aprobaci贸n, a 2陋 Modificaci贸n 贸 Plan Parcial de Navia.

A Asociaci贸n Veci帽al Novo Vigo ven manifestar o seu rotundo rechazo e malestar pola falta de sensibilidade cos desexos do barrio.

O barrio xa manifestou a trav茅s de case 3.000 alegaci贸ns o seu rexeitamento a esta Modificaci贸n, tal e como a presentou a Xunta de Galicia.

Das respostas a estas alegaci贸ns, feitas por veci帽os e veci帽as e pola propia Asociaci贸n en 2018, non souberon nada ata onte. Cando descubriu que o Concello elaborou un informe 谩s alegaci贸ns asinado en xaneiro de 2020. Estas respostas 谩s alegaci贸n da veci帽anza non foron debidamente notificadas. Polo tanto desco帽ecen a s煤a existencia. Algo que non poden entender e que lles impide o exercicio dos seus dereitos como persoas administradas. Entre as ditas alegaci贸ns estaba a necesidade de dotar ao barrio con m谩is infraestruturas sociais e culturais, inferior n煤mero de vivendas a construir, v铆as de acceso, proteci贸n das carballeiras, soterramento da VG-20, eliminaci贸n de ru铆dos…

Como exemplo, ped铆ase a creaci贸n dun instituto no barrio, tal e como o alcalde de Vigo defendeu, mesmo como condici贸n indispensable para a s煤a aprobaci贸n. Polo que a postura do alcalde, a铆nda que moi insuficiente, se atenden 谩s case 3000 alegaci贸ns, entraba na li帽a das suas reivindicaci贸ns. Hoxe ven como o propio alcalde anuncia que aprobar谩 a Modificaci贸n do Plan renunciando a s煤a petici贸n.

“Non nos conformamos e seguiremos loitando polo que nos parece xusto””3.000 alegaci贸ns non poden ser soterradas sen m谩is, a veci帽anza non o merece” finaliza a Asociaci贸n Veci帽al de Novo Vigo.