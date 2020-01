A Autoridade Portuaria adxudicou a “Asistencia Técnica para a Redacción do Proxecto Construtivo do Acondicionamento da Rúa Beiramar Tramo: Glorieta Rúa Coruña-Glorieta Porto Pesqueiro”

Esta mañá adxudicouse a “Asistencia Técnica para a Redacción do Proxecto Construtivo do Acondicionamento da Rúa Beiramar Tramo: Glorieta Rúa Coruña-Glorieta Porto Pesqueiro” á empresa URBING, Proxectos de Urbanismo e Enxeñería Civil. S.L por importe de 14.250,00€. O prazo de redacción será de 2 meses, aínda que se comprometeron en telo no prazo dun mes.

Esta mañá adxudicouse a “Asistencia Técnica para a Redacción do Proxecto Construtivo do Acondicionamento da Rúa Beiramar Tramo: Glorieta Rúa Coruña-Glorieta Porto Pesqueiro” á empresa URBING, Proxectos de Urbanismo e Enxeñería Civil. S.L por importe de 14.250,00€. O prazo de redacción será de 2 meses, aínda que se comprometeron en telo no prazo dun mes.