A Autoridade Portuaria de Vigo aposta pola sensibilización e divulgación da recuperación de áreas alteradas en contornas Marítimo-Portuarias

Coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), a Autoridade Portuaria de Vigo pon en marcha o proxecto de “Promoción da recuperación de áreas alteradas en contornas marítimo-portuarias e os seus beneficios para o desenvolvemento de actividades pesqueiras: sensibilización e divulgación”, tamén coñecido como “PUERTALMAR”.

O proxecto, que forma parte do Plan Blue Growth da institución, está aliñado con dúas dos principais obxectivos da APV: ser un porto verde de referencia e un porto inclusivo, enfocado ás persoas. Sobre estes obxectivos, o proxecto PUERTALMAR constitúe un paso máis na iniciativa “ Peiraos do Solpor”. Neste plan pioneiro, o Porto de Vigo, en colaboración coa Universidade, pretende poñer en valor a biodiversidade mariña e conservar os ecosistemas portuarios, ao mesmo tempo que facer deles unha ferramenta de concienciación e goce por parte da cidadanía.

O programa de accións contempladas na iniciativa PUERTALMAR desenvolverase ao longo de 12 meses e inclúe actividades dirixidas a divulgar a importancia dos ecosistemas mariños portuarios, a integración das actividades industriais, así como a importancia ecolóxica e socioeconómica de conservar e recuperar ecosistemas costeiros alterados.

Principais accións

Así, o proxecto levará a cabo a monitoraxe durante 9 meses de estruturas colgantes previamente instaladas en pantaláns de zonas portuarias, que serven de soporte á fixación de algas e outros organismos mariños. Durante este período de tempo, analizarase a caracterización do ecosistema creado e a súa evolución e repercusión sobre as actividades socioeconómicas da contorna. Entre as funcións ecosistémicas deste novo hábitat atópanse algunhas tan importantes como a captación de CO2 e ser zona de refuxio e de reposición de especies con interese comercial para a pesca artesanal.

A campaña de divulgación do proxecto organízase cun formato innovador, que inclúe o seguimento destas estruturas ao longo do tempo, ofrecendo aos destinatarios das actividades a posibilidade de seguir in situ o proceso de creación e restauración de hábitats en contornas portuarias.

Liderado pola Autoridade Portuaria de Vigo, PUERTALMAR conta con dúas entidades socias: a Universidade de Vigo e a Autoridade Portuaria de Melilla. A Universidade será a encargada de desenvolver as actividades técnicas de investigación e monitoraxe, así como a adaptación do coñecemento científico xerado para as actividades de divulgación. Pola súa banda, a Autoridade Portuaria de Melilla colaborará nas actividades relacionadas coa divulgación dos resultados do proxecto.

As actividades programadas dentro do proxecto inclúen a monitoraxe durante 9 meses das estruturas colgantes instaladas en pantaláns da zona portuaria; o deseño e edición de materiais divulgativos, para o que se construirán paneis interpretativos con información da evolución do ecosistema creado que serán instalados na dársena da Laxe; a elaboración dun vídeo documental e un cómic sobre a experiencia para difundir os contidos a colexios e público xeral; e unha campaña de divulgación que levará a cabo tanto en Vigo como en Melilla e onde se organizará unha mesa de traballo co sector pesqueiro para presentar os resultados da experiencia. Na campaña tamén levarán a cabo sesións formativas e actividades prácticas en centros escolares de Vigo e Melilla.