A Autoridade Portuaria de Vigo ponse as pilas contra o COVID19

Tras o anuncio efectuado por parte do Ministerio de Sanidade da evolución dos datos de contagios e defuncións a causa do COVID-19, e ante a posibilidade de que nos próximos días a evolución da enfermidade en España siga unha tendencia similar á de Italia, desde a Autoridade Portuaria de Vigo tómase moi en serio a evolución desta enfermidade e, en todo momento, vai seguir estritamente as recomendacións das autoridades sanitarias, tanto da Xunta de Galicia como do Goberno Central.

A Autoridade Portuaria de Vigo elaborou un Plan de Continxencias fronte ao coronavirus, na mesma liña que o que se está facendo noutros portos, e en coordinación con Portos do Estado

Trátase dun documento basee que recolle diversas recomendacións para a prevención de posibles situacións futuras derivadas do COVID-19. Este documento prevé as accións para levar a cabo como mínimo en cada unha das fases -O Porto de Vigo atópase actualmente no Nivel 1- e é revisable en función da evolución da situación. Este plan foi aprobado esta mesma mañá polo Comité de Seguridade e Saúde da Autoridade Portuaria de Vigo e entrará en vigor hoxe mesmo.

Desde a súa entrada en vigor, o persoal da Autoridade Portuaria de Vigo vai seguir as recomendacións deste documento, como as referentes a manter unha distancia mínima cos seus interlocutores e evitar o contacto físico cos mesmos, entre outras, que, de feito, xa se están levando a cabo por precaución nos últimos días.

Ante os rumores detectados nos últimos días sobre un posible peche da lonxa, a Autoridade Portuaria de Vigo quere aclarar que a resposta é un non rotundo, mentres non haxa unha norma xeral das autoridades sanitarias respecto diso ou puntual se así o recomendasen. Con todo, a día de hoxe non se detectou esta necesidade e a actividade tanto da lonxa como do mercado continúa o seu curso.

Con todo, está a levarse a cabo a desinfección diaria das salas da lonxa de 1ª venda, do mercado e da lonxa de marisco ao termo das operacións de forma preventiva. Para iso, contratáronse os servizos da empresa Kindling, que utilizará un desinfectante de superficies de alto espectro. Trátase dun praguicida autorizado polo Ministerio de Sanidade para o seu uso na industria alimentaria.

Así mesmo, e como medida complementaria, están a instalarse dispensadores de xel nas instalacións da lonxa e o mercado, e estase instando o persoal a que faga uso destes.

O obxectivo destas medidas preventivas non é outro que o de non facilitar a propagación do coronavirus. Con todo, a Autoridade Portuaria de Vigo quere facer unha chamada á prudencia e ao non alarmismo, xa que se trata unicamente de recomendacións para a prevención de posibles situacións futuras derivadas do COVID-19. A día de hoxe o Porto de Vigo traballa con total normalidade e seguirá a machada as indicacións remitidas polas autoridades sanitarias.