A Axencia de Órganos e Sangue chama a doar sangue á cidadanía, especialmente aos grupos Cero negativo e A positivo

A Axencia de Doaz√≥n de √ďrganos e Sangue (ADOS) fai un chamamento xeneralizado √° cidadan√≠a para participar na campa√Īa de doaz√≥n de sangue Ver√°n 2020 e, moi especialmente, aos doantes dos grupos sangu√≠neos Cero negativo e A positivo.

As reservas dos grupos Cero negativo e A positivo¬†presentan niveis baixos, polo que resulta preciso reforzar o permanente chamamento √° participaci√≥n nas campa√Īas de doaz√≥n¬†de sangue.

Desde ADOS conv√≠dase a todas as galegas e galegos a continuar amosando neste per√≠odo vacacional o seu car√°cter solidario para incrementar o numero de doaz√≥ns de sangue durante este mes de agosto, as√≠ como no resto do per√≠odo estival. Ademais, e a√≠nda que nestes d√≠as √© preciso aumentar o n√ļmero de doaz√≥ns de todos os grupos sangu√≠neos, faise especial menci√≥n aos grupos Cero negativo e A positivo.

Os hospitais galegos precisan mensualmente ao redor de 10.000 doaz√≥ns de sangue, unha cifra que non dimin√ļe no ver√°n, sen√≥n que pola contra, o per√≠odo estival presenta dificultades engadidas ao desenvolvemento das campa√Īas de doaz√≥n por parte da Axencia de Doaz√≥n de √ďrganos e Sangue, especialmente pola deslocalizaci√≥n dos doadores e doadoras.

Engadido a esta conxuntura, as datas inmediatamente anteriores e posteriores √°s festividades, coincidentes coas operaci√≥ns de tr√°fico de entrada e sa√≠da de vacaci√≥ns, fan preciso aumentar a participaci√≥n da cidadan√≠a nas campa√Īas de doaz√≥n de sangue.

Facilitar a participación

A Axencia de Doaz√≥n de √ďrganos e Sangue agarda, novamente, contar coa positiva resposta da cidadan√≠a ao seu chamamento solidario e para iso ofrecer√° as m√°ximas facilidades para doar, desprazando at√© dez unidades m√≥biles nos vindeiros 3 d√≠as aos seguintes concellos:

Data Lugar M√©rcores 12 agosto Cedeira, Laxe, Gu√≠samo (Bergondo), √Ārea Central-Fonti√Īas (Santiago), Calo (Teo), Praza Herrer√≠a (Pontevedra), Zona Camelias e R√ļa Venezuela (Vigo), Ald√°n e Coiro (Cangas), Reinante, Barreiros, Ribadavia Xoves 13 agosto Pontedeume, Carballo, Oleiros, Tordoia, Palmeira (Ribeira), Vilagarc√≠a, Teis (Vigo), Arcade, Monforte, Portocarreiro (Ourense), Rairiz de Veiga Venres 14 agosto Praza de Armas (Ferrol), Pontedeume, Carballo, Fonteculler (Culleredo), Noia, Agolada, Vilagarc√≠a, R√ļa Pr√≠ncipe (Vigo), Arcade, Monforte, O Posio (Ourense)

Así mesmo, tamén existe a posibilidade de doar nos locais existentes nas sete grandes cidades galegas:

Lugar Horario Hospital Cl√≠nico Universitario de Santiago Luns a venres das 08:00 √°s 22 horas s√°bado das 08:00 as 15:00 horas (15 de agosto festivo) Hospital Universitario da Coru√Īa Luns a venres das 08:00 √°s 22:00 horas s√°bado das 08:00 as 15:00 horas (15 de agosto festivo) Hospital Arquitecto Marcide Ferrol Luns e venres das 15:00 √°s 22 horas (ag√°s o venres 14, de 08:00 a 15:00) martes, m√©rcores e xoves das 08:00 a 15:00 Hospital Lucus Augusti Luns a venres das 08:00 √°s 15:00 horas Hospital Universitario de Ourense Luns a venres das 08:00 √°s 15:00 horas Hospital Provincial de Pontevedra Luns a venres das 08:00 √°s 15:00 horas Hospital Nicol√°s Pe√Īa de Vigo Luns a venres das 08:00 √°s 22:00 horas s√°bado das 08:00 as 15:00 horas (15 de agosto festivo)

Doar, moi sinxelo

Pode doar sangue calquera persoa con m√°is de 18 anos, que pese m√°is de 50 quilos e que non padeza nin te√Īa padecido enfermidades transmisibles polo sangue (VIH, hepatite B ou C…). A doaz√≥n de sangue √© un acto sinxelo que permite a moitas persoas solucionar o seu problema de sa√ļde e mesmo salvar a vida.

ADOS disp√≥n da p√°xina web: ados.sergas.gal, as p√°xinas de ADOS en redes sociais, e o tel√©fono gratu√≠to 900 100 828 para resolver calquera d√ļbida relacionada coa doaz√≥n de sangue ou co√Īecer a data dos desprazamentos das unidades m√≥biles. Na p√°xina web p√≥dese descargar o c√≥digo QR e atopar m√°is informaci√≥n.

ADOS lembra que, aínda que se pode acudir de forma espontánea, é recomendable solicitar cita no teléfono antes sinalado.