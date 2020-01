A biblioteca de Navia abre as súas portas o venres con 200 postos de lectura

Na rúa Teixugueiras número 36 abrirá as súas portas a sala de lectura de Navia a partir do próximo venres, 24 de xaneiro. Cun orzamento de case medio millón de euros, terá 200 postos de lectura con WIFI e 18 mesas de biblioteca. De luns a venres, a apertura será de 09,00 a 21,00 h e os sábados, de 09,00 h a 14,00 h, un horario que se verá ampliado na época de exames. Tal e como detallou o rexedor, o proxecto implicou importantes obras, desde a adecuación e redistribución de espazos, hasta novos alicatados e pavimentos, pasando pola renovación de todas as instalacións de subministros.

Deste xeito, avanzou Caballero, Vigo está tecendo unha gran rede de bibliotecas municipais xa que Navia súmase á biblioteca Neira Vilas aberta en 2011 en Martínez Garrido, á posta en marcha no Auditorio Mar de Vigo en 2017 (con máis de 400 postos de lectura), á Casa do Patín, en Bouzas e á que o Concello ten proxectado no antigo ambulatorio de Teis. Ademais, proseguiu o rexedor, o Goberno Central xa deu o visto bo para a proposta municipal de construír a Biblioteca do Estado na rúa Lalín. A este conxunto de bibliotecas incorpórase o MARCO que está a ampliando a súa dedicación para asumir ámbitos de lectura e conferencias