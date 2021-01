A Biblioteca Municipal de Tui presente nas redes sociais para promover a lectura

Dende o pasado luns 11 de xaneiro, coincidindo coa celebración do “Día dos usuarios das bibliotecas”, a Biblioteca Municipal de Tui comezou a súa presenza no ámbito das Redes Sociais abrindo os seus perfís en Facebook, Instagram e Twitter na procura de mellorar a súa comunicación co seus usuarios, cos afeccionados á lectura e, en definitiva, coa cidadanía en xeral.

O obxectivo é promover a lectura como un eficaz e deleitoso instrumento de educación, cultura, información e lecer e informar sobre o funcionamento deste servizo público de carácter cultural que garante o acceso de todos os cidadáns á información e á cultura.

Para a concelleira de Ensino e Cultura, Sonsoles Vicente, o obxectivo é informar aos nosos seguidores e compartir o noso gusto pola lectura. Por tanto dende a presenza da Biblioteca Municipal nas redes sociais é unicamente para informar da súa oferta e das propostas de lectura para todas as idades así como daquelas noticias e actividades, especialmente de dimensión local, que entendamos de interese.

Podemos seguir á bibliotecas municipal tudense nos seguintes enlaces:

Facebook https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Tui-103305968389783

Instagram https://www.instagram.com/bibliotecamunicipaltui/

Twitter https://twitter.com/bibliotecapmtui