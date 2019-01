A Cabalgata dos Reis Magos de Oriente de Redondela

Print This Post

A Cabalgata dos Reis Magos de Oriente sairán ás 18:30 horas dende o Convento de Vilavella polo que as 18:00 horas se cortarán ao tráfico as rúas centrais. A cabalgata irá acompañada polo Chocochú. 125 nenos e nenas formarán parte da comitiva real que irá tamén acompañada dos paxes. A cabalgata repartirá caramelos aptos para nenos e nenas celíacos/as e diabéticos/as.

As 18:00 horas instalarase o Belén Vivente nos soportáis do Concello e os Reis á súa chegada ao Concello faranlle ao Neno Xesús a oferda do Ouro o Incienso e a mirra.

Unha Cabalgata accesible

Este ano como novidade a cabalgata disporá de intérprete en lingua de signos na recepción real que se fai a continuación no salón de pleno do concello calquera neno ou nena con discapacidade sensorial poida facerlle as súas peticións ás súas Maxestades de Oriente