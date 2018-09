A carreira de obstáculos Desafío Boot Camp celébrase o 14 de outubro en Samil e prevé atraer a máis de 8.000 participantes

Connect on Linked in

Celebrarase na praia de Samil o 14 de outubro, aínda que haberá diversas actividades deportivas e de lecer tamén os días 12 e 13. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, animou esta mañá a todos os vigueses a “gozar, ver e participar” neste gran evento deportivo.

David Suárez, organizador da carreira, explicou durante a presentación que esta se realiza ao longo de 7 quilómetros con obstáculos naturais e artificiais e que “poden participar tanto deportistas de elite, xa que é puntuable no campionato de España e clasificatoria no Campionato de Europa, como afeccionados e nenos”.

Ata o 9 de outubro aínda é posible inscribirse na súa páxina web: www.desafiobootcamp.com. Ata o momento xa se inscribiron máis de 2.000 corredores e a organización espera superar os 8.000 participantes en todas as actividades.

Como novidade este ano haberá tamén basket urbano 3×3, no que competirán máis de 40 equipos os días 13 e 14. Tamén anunciaron que haberá unha zona acuática con deportes como pádel surf e motos de auga. “Converteremos Samil nun gran centro deportivo implicando a centros de toda a cidade e tamén haberá música e foodtrucks; o noso obxectivo é converternos nun festival de referencia e entrar o ano que vén nos festivais que integran os Rías Baixas Fests”, comentou o organizador.

Por outra banda, o evento ten unha cara solidaria xa que parte do recadado irá para a asociación Bicos de Papel, de nenos oncolóxicos, para o que implicaron na recollida de tapóns a colexios de todo Vigo.

Por último, a Boot Camp realizará unha serie de accións de reforestación na zona de Coruxo. “Agora que se cumpre un ano dos incendios en Vigo, queremos colaborar e cada cinco inscritos doaremos unha árbore, co obxectivo de conseguir as 1.000 árbores no mes de dicimbre”, explicou Suárez. Ademais, realizarán recollidas selectivas de residuos no areal.