A Cátedra de Feminismos 4.0 porá en marcha unha convocatoria de premios para promocionar, apoiar e fomentar os estudos STEM

Hai un ano, a Universidade de Vigo e a Deputaci√≥n de Pontevedra asinaban un compromiso mutuo para po√Īer en marcha a C√°tedra de Feminismos 4.0 Depo-UVigo, co dobre obxectivo de evitar que no espazo dixital se reproduza e amplifique a desigualdade de x√©nero que persiste na sociedade e, ao tempo, incrementar a presenza feminina nas √°reas cient√≠fico-tecnol√≥xicas. Transcorridos 12 meses, ambas instituci√≥ns consolidan esta colaboraci√≥n cun novo convenio, no marco do cal a Deputaci√≥n achega 60.000 euros. O acordo, que foi asinado este venres polo reitor Manuel Reigosa e a presidenta do ente provincial, Carmela Silva, contempla unha serie de actividades para este pr√≥ximo curso no marco da c√°tedra, como a posta en marcha dunha convocatoria de premios para promocionar, apoiar e fomentar os estudos STEM entre as mozas ou a creaci√≥n dun ‚Äúcomit√© de sabias‚ÄĚ.

O obxectivo deste novo convenio √© dar continuidade √° C√°tedra Feminismos 4.0 para “a¬†promoci√≥n da igualdade, a non discriminaci√≥n e a accesibilidade universal das mulleres no √°mbito das actuais sociedades da informaci√≥n e, en concreto, a promoci√≥n e impulso de actividades de investigaci√≥n e innovaci√≥n feminista en todos os √°mbitos de co√Īecemento, priorizando en especial os estudos relacionados coa dixitalizaci√≥n actual da sociedade e o √°mbito das STEM, onde as mulleres est√°n infrarrepresentadas e que resulta un espazo cada vez m√°is relevante nas sociedades do futuro‚ÄĚ, explicaban os representantes de ambas instituci√≥ns.

Carmela Silva agradeceu a colaboraci√≥n da Universidade de Vigo, √° que cualificou como un ‚Äúreferente nacional en pol√≠ticas de igualdade‚ÄĚ ao tempo que reco√Īec√≠a que este ‚Äú√© dos convenios que eu firmo con m√°is satisfacci√≥n, e f√°goo cun home feminista e empoderado‚ÄĚ. O reitor da UVigo agradeceu estas palabras e lembrou a necesidade de ‚Äúnon dar un paso atr√°s‚ÄĚ no que se refire √° loita pola igualdade real, que non se produce, puntualizou, nin sequera ‚Äúen instituci√≥ns aparentemente igualitarias como a universidade‚ÄĚ. Neste sentido, Reigosa¬†remarcou que a igualdade √© ‚Äúo tema fundamental do s√©culo e a sociedade, se quere ser plena e xusta ten que ser igualitaria e, daquela, ten que ser feminista‚ÄĚ. Tam√©n incidiu na importancia de que a perspectiva de x√©nero ‚Äúimpregne as tres funci√≥ns da universidade: a docencia, a investigaci√≥n e a divulgaci√≥n‚ÄĚ.

O acto contou coa presenza da nova deputada responsable do eido de Igualdade, Victoria Alonso e da directora da Unidade de Igualdade da UVigo, √Āgueda G√≥mez.

Actividades para potenciar a presenza feminina nas STEM

Segundo explicaron ambos representantes institucionais, existen estudos que amosan que as mulleres en xeral obte√Īen mellores resultados no seu paso pola universidade que os homes: mellores taxas de rendemento, √©xito e avaliaci√≥n, notas medias e taxas de idoneidade e graduaci√≥n. Por√©n, prod√ļcese unha concentraci√≥n importante de estudantes mulleres nas carreiras de artes e humanidades, ciencias sociais e xur√≠dicas e ciencias da sa√ļde, mentres que a s√ļa presencia √© moito menor nas enxe√Īer√≠as. A porcentaxe de postos ocupados por mulleres en traballos relacionados coas materias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) seguen sendo residual.

Para tratar de mudar este escenario, no marco da C√°tedra de Feminismos 4.0 Depo-UVigo poranse en marcha diversas actuaci√≥ns concretas, como os premios GirlGeekCivid, ‚Äúpara promocionar, apoiar e fomentar os estudos STEM entre as alumnas da Universidade de Vigo de titulaci√≥ns dos campus situados na provincia de Pontevedra‚ÄĚ, unha actividade ‚Äúde especial relevancia nestes tempos de pandemia‚ÄĚ, puntualizaba Silva.

Por outra banda, en outubro celebrarase a¬†segunda edici√≥n do workshop virtual Sociedade dixital e x√©nero. Hackeando o patriarcado, que contar√° coa participaci√≥n de investigadoras expertas internacionais e nacionais. Esta cita comprender√° un wikimatar√≥n feminista e un obradoiro virtual para, como explicaba Silva, ‚Äúidentificar e combater os machitroles, porque √© moi importante facernos conscientes dos ataques brutais que acontecen nas redes sociais e que sufrimos as mulleres e para os precisamos ter respostas‚ÄĚ.

Outra das novas propostas da c√°tedra, moi celebrada por Silva e Reigosa, √© a creaci√≥n dun comit√© de sabias, para ‚Äúque a xente saiba que hai grades expertas e conte co seu co√Īecemento‚ÄĚ. O acordo contempla tam√©n continuar coa convocatoria de bolsas de investigaci√≥n en cuesti√≥ns relacionadas coa igualdade, cunha cont√≠a de 6000 euros, as√≠ como a creaci√≥n dun espazo web para a C√°tedra Feminismo 4.0.