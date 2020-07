A CIG demanda do Goberno español que poña fin á ofensiva xudicial para permitir a recuperación da actividade en Vulcano

√Ā espera de co√Īecer en detalle o contido do ditame do Consello do Estado, a CIG-Industria segue a reclamar do Goberno espa√Īol que po√Īa fin a s√ļa ofensiva xudicial para extinguir a concesi√≥n de Vulcano, porque supor√≠a inviabilizar a posta en marcha de calquera novo proxecto industrial para retomar a actividade no estaleiro.

A CIG entende que o documento do Consello do Estado √© un ditame consultivo sen ning√ļn tipo de efecto vinculante que, polo datos recollidos nos medios de comunicaci√≥n, basicamente insiste na mesma interpretaci√≥n da avogac√≠a do Estado.

Neste senso, o secretario da CIG-Industria de Vigo, Xulio Fern√°ndez, pon a atenci√≥n no feito de que un ditame consultivo non limita en absoluto a capacidade de decisi√≥n do Goberno, sen√≥n que se trata dunha cuesti√≥n de vontade pol√≠tica. “O que demandamos tanto de Madrid como da Xunta de Galiza √© que deixen de p√≥r atrancos e cooperen para crear as condici√≥ns que permitan retomar a actividade produtiva e recuperar os postos de traballo en Vulcano”, asevera.

Fern√°ndez subli√Īa que o sector naval √© unha actividade estrat√©xica para Vigo, para a s√ļa comarca e para o conxunto de Galiza, polo que rexeita que se recorra artima√Īas burocr√°ticas “que condenen definitivamente √° morte a un estaleiro centenario como Vulcano”.

Fronte a isto, a CIG seguir√° reclamando do Executivo espa√Īol que remate con esta ofensiva xudicial para extinguir a concesi√≥n de Vulcano, “xa que supor√≠a facer invi√°bel a posta en marcha dun novo proxecto empresarial que garanta que no estaleiro se reanude a construci√≥n e/ou reparaci√≥n naval”.