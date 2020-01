A CIG pídelle a Xunta que traballe a prol da paralización do ERE de Isidro 1952 e se implique na busca dun plan de viabilidade

Este mércores, o comité de Isidro 1952, acompañado por asesores das tres centrais sindicais, mantivo unha nova reunión coa Xunta de Galiza para abordar a situación da empresa e demandarlle a súa implicación activa, tanto na condición de Goberno galego como de avalista da compañía. Este segundo encontro dáse nun escenario diferente á reunión do pasado 27 de decembro, xa que nestes momentos a dirección ten solicitado concurso de acredores no xulgado do Mercantil 1 da Coruña que está á espera de admisión.