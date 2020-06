A CIG rexeita que a Fiscalía non aprecie delito na xestión da residencia de maiores DomusVi durante a pandemia

Na s煤a resoluci贸n, a Fiscal铆a considera que non existen 鈥渋ndicios de responsabilidade鈥 penal nin doutro tipo nos organismo que intervi帽eron na xesti贸n da emerxencia sanitaria (a propia direcci贸n do centro, as autoridades sanitarias e Pol铆tica Social da Xunta) a pesar de que esta residencia rexistrou o maior n煤mero de mortes da 谩rea de Vigo e foi unha das m谩is afectadas polo coronavirus a nivel galego.

Dende a central consideran que detr谩s deste elevado n煤mero de v铆timas est谩n a falta de medidas de seguridade do propio centro e o fallo dos protocolos da Xunta. 鈥淧ero a Fiscal铆a non atopou ningunha irregularidade, nin na prevenci贸n, nin na falta de persoal, nin nos protocolos do centro, e iso que dende a CIG interpuxemos dende o minuto un da pandemia m煤ltiples denuncias ante a Inspecci贸n de Traballo, a Conseller铆a de Sanidade e a Fiscal铆a por falta de medidas no centro鈥.

De feito, a CIG leva anos denunciando a situaci贸n, tanto laboral como asistencial, das residencias de maiores, 鈥渟ervizo que a Xunta do PP v茅n desmantelando e privatizando co obxectivo de convertelo nun novo negocio a costa das persoas m谩is vulner谩beis鈥.

Por iso entenden que a crise sanitaria derivada da pandemia da COVID-19 puxo m谩is de manifesto ca nunca a necesidade de po帽er os coidados na prioridade das pol铆ticas p煤blicas, e por tanto, a urxencia de investimento p煤blico en servizos de atenci贸n 谩s persoas.

Febleza dos servizos p煤blicos

Durante esta crise sanitaria evidenciouse a situaci贸n de febleza dos servizos p煤blicos de atenci贸n social e de coidados. Nos servizos de axuda no fogar ou nas residencias da terceira idade e de persoas con discapacidade son manifestas as carencias de persoal e material, falta de protocolos homox茅neos de funcionamento, abusos patronais e importante niveis de explotaci贸n laboral.

Inciden en que os servizos p煤blicos son a 煤nica garant铆a para unha atenci贸n digna 谩s persoas de idade, e 谩s persoas dependentes ou con diversidade funcional, debendo asumir directamente a Administraci贸n p煤blica as s煤as competencias na atenci贸n 谩s persoas vulner谩beis, xa sexa por idade, pola s煤a discapacidade ou dependencia. 鈥淣on 茅 de recibo, e sup贸n unha aut茅ntica barbaridade, que os coidados e a sa煤de destas persoas vulner谩beis sigan gardando relaci贸n cos beneficios e flutuaci贸ns en bolsa dos fondos de investimento, multinacionais ou fondos voitre que est谩n detr谩s das concesionarias destes servizos p煤blicos鈥.

Diante disto, dende a CIG sempre propo帽en a creaci贸n dun Sistema P煤blico Galego de Servizos de Atenci贸n 谩s Persoas, 鈥減orque os recursos e servizos sociais de atenci贸n 谩s persoas te帽en que deixar de ser unha actividade residual, socialmente pouco valorada e con condici贸ns de traballo precarias, para pasar a ser considerado un servizo esencial para a cidadan铆a a prestar pola Administraci贸n en condici贸ns de calidade asistencial para as persoas e con condici贸ns de traballo dignas e estables para o persoal encargado dos coidados鈥.