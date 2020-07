A CIG rexeitará no consello de administración da Autoridade Portuaria de Vigo a extinción da concesión de Factorías Vulcano

A CIG adianta que, no consello de administraci贸n da Autoridade Portuaria de Vigo que se vai celebrar este vindeiro 31 de xullo e no que se tratara a聽 extinci贸n da concesi贸n administrativa de Factor铆as Vulcano,聽 o聽 representante da central sindical votar谩 en contra deste punto.

A CIG non entende a urxencia de inclu铆r este punto no consello de administraci贸n deste mes de xullo, cando existe unha forte oposici贸n de diferentes colectivos (sindicatos, patronal, partidos pol铆ticos) contra a decisi贸n de que desapareza a concesi贸n de Vulcano, posto que ter谩 efectos sobre o futuro industrial da cidade, fortemente castigada polo desemprego.

“Desde a CIG reiteramos que o informe do Consello de Estado 茅 un ditame consultivo sen ning煤n tipo de efecto vinculante, que basicamente insiste na mesma interpretaci贸n da avogac铆a do Estado”, apunta Anxo Inglesias, representante da central sindical no consello de administraci贸n da Autoridade Portuaria de Vigo.

Iglesias lembra a importancia da decisi贸n xudicial聽 do pasado mes de abril que desestimaba o recurso de apelaci贸n presentado pola Autoridade Portuaria contra o plan de liquidaci贸n ditado polo xulgado do mercantil n潞3 de Vigo. Esta resoluci贸n xudicial estabelece que a concesi贸n administrativa at茅 o 2027 debe contemplarse na venda da unidade produtiva.

聽Dous proxectos interesados

Na actualidade hai dous proxectos interesados en facerse cos terreos de Factor铆as Vulcano para continuar coa actividade da construci贸n naval.

Pero neste meses a actitude de Enrique L贸pez Veiga, presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, foi recuperar a concesi贸n聽 de Vulcano e destinala a outros usos que non foran os industriais. “Incluso a decisi贸n聽 de presentar recurso xudicial ao xulgado do mercantil n潞3 foi unha decisi贸n da presidencia, que non pasou polo consello de administraci贸n”, denuncia Iglesias.

A este respecto, critica a actitude de L贸pez Veiga que, como respons谩bel dun organismo p煤blico, en vez de apoiar aquelas iniciativas que procuran unha viabilidade para este estaleiro, “s贸 pensa en ga帽ar espazo para contedores. A Autoridade Portuaria de Vigo 茅 un organismo p煤blico, non unha empresa privada, que procure rendibilidade”, asevera.

A CIG sempre defendeu聽 a continuidade da actividade da construci贸n naval nos terreos de Teis, xa que se trata dunha actividade estrat茅xica para Vigo, para聽 a s煤a comarca e para conxunto de Galiza.