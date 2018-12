A CIG-Saúde apoia a dimisión dos xefes/as de servizo de Atención Primaria da área de Vigo

Para a federación de Saúde da CIG de Vigo, estas dimisións en bloque reflicten a insostíbel situación na que se atopa a Atención Primaria da área sanitaria viguesa, “na que as médicas e os médicos de familia xa non poden dar máis de si”, polo que consideran que chegou a hora de que a Administración asuma as súas responsabilidades de xeito inmediato.

“O presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade teñen que asumir a súa responsabilidade e o fracaso dunhas políticas sanitarias que provocaron esta situación”. Consideran que é imprescindíbel que o Goberno galego faga dunha vez por todas unha aposta decidida pola Atención Primaria, con medidas que permitan a dignificación do traballo das e dos profesionais.

Entre elas, a recuperación das estruturas de xestión da Atención Primaria, con capacidade de xestionar orzamento e recursos humanos; o incremento do orzamento dedicado á Atención Primaria, de xeito que permita aumentar o número de profesionais con contratacións estábeis, cubrindo as necesidades reais con prazas estruturais e realizando unha Oferta Pública de Emprego do 100% das prazas realmente existentes, “xa que as 57 prazas ofertadas son unha demostración máis da súa falta de respecto pola Atención Primaria”.

Atender as demandas dos PAC

Tamén entenden que é necesario modificar as estruturas hospitalarias para que permitan que as e os profesionais da Atención Primaria se relacionen de xeito directo cos de Atención Hospitalaria, nun espazo de coñecemento e colaboración mutua, sen barreiras e con recursos que permitan respostas áxiles que eviten as actuais demoras non asumíbeis.

Outra das medidas pasaría por dar resposta satisfactoria ás demandas das e dos profesionais dos Puntos de Atención Continuada (PAC), “que levan máis de seis meses de conflito e que, diante da pasividade da Administración, teñen convocada unha folga que non é máis que un sinal de desesperación diante da súa incapacidade para dar resposta á atención continuada, ás urxencias e ás emerxencias que se producen”.

Finalmente, demandan o incremento da capacidade docente, para o que é preciso coidar ao persoal que se dedica a formar ás novas xeracións de especialistas, así como incentivar e prestixiar este traballo.

Máis recortes, menos persoal

O que agora acontece é resultado da política de persoal do Goberno do PP, impulsada por Núñez Feijoo, e que nestes anos aplicaban co máximo rigor Rocío Mosquera, na súa etapa de conselleira de Sanidade, e Félix Ruibal, agora xerente da EOXI de Vigo, anteriormente director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.

Estes datos foron extraídos dos planos de Ordenación de Recursos Humanos do Sergas publicados no DOG nos anos 2012 e 2013: