A CIG-Saúde denuncia a ‘hipocrisía’ de Feixóo por demandar con 10 anos de retraso a supresión da taxa de reposición

A CIG-Saúde leva 10 anos denunciando as nefastas consecuencias da imposición dunha taxa de reposición na sanidade pública. O mesmo tempo que Feixóo leva aplicando esta taxa sen cuestionala o máis mínimo. Por iso a CIG-Saúde denuncia agora a súa hipocrisía. “Vai agora solicitar do goberno do Estado a taxa de reposición cando non o fixo durante os anos de goberno do PP en Madrid sen importarlle o dano que estaba a facer á sanidade pública e as/os profesionais que nela traballan”, denuncia María Xosé Abuín.