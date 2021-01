A CIG-Vitrasa denuncia a inacción da empresa tras confirmarse un positivo por covid no persoal do taller

A sección sindical da CIG en Vitrasa, concesionaria do transporte urbano do Concello de Vigo, acusa a empresa de inacción tras confirmarse un positivo por covid-19. entre o persoal do taller. Denuncian que a dirección non aplicou o protocolo existente, non lle comunicou o caso aos delegados/as de prevención, négase a facer PCR e remite aos compañeiros/as da persoa contaxiada a poñerse en contacto co seu médico de cabeceira se o estimaban oportuno.