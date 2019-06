A comarca de Vigo acolle este mes de xuño 20 accións formativas do programa “Smartpeme”

As oficinas do programa “SmartPeme” da Deputación de Pontevedra en Vigo, Ponteareas e O Porriño acollerán durante o mes de xuño un total de 20 accións formativas (6 en Vigo, e 7 en O Porriño e en Ponteareas) para a adaptación das empresas e proxectos emprendedores da provincia de Pontevedra ao novo escenario dixital no que desenvolver as súas actividades e aproveitar as ferramentas existentes co obxectivo de aumentar a súa competitividade. Deste xeito, “SmartPeme” oferta ás persoas emprendedoras e pemes da provincia unha serie de servizos de información, análise, asesoramento, capacitación, demostración, acompañamento e titorización no ámbito das TIC, sempre da man dos propios implicados e implicadas e coa colaboración das asociacións de empresarios e empresarias e de mozos e mozas autónomas.

A oficina de Vigo acolle os seguintes obradoiros: “O teu plan de márketing dixital paso a paso”, este mesmo martes, ás 19 horas. O martes 11, ás 18 horas, terá lugar “Crea a túa tenda en liña con Prestashop”. O martes da seguinte semana, 18 de xuño, ás 19 horas, impartirase “Como presentar a túa idea de forma efectiva en tan só 5 minutos”. A seguinte será “Motores de reservas para empresas turísticas”, o xoves 20 ás 17 horas. A quenda de “Deseña e crea as túas imaxes para preimpresión e medios dixitais” será o martes 25 de xuño, ás 18 horas. E, xa por último, o xoves 27, ás 19 horas, “Crea a túa presentación comercial en menos de 90 minutos” será a acción que impartirá o persoal do programa. A oficina “SmartPeme” de Vigo, na Sede da Deputación da cidade, atópase na Rúa Oporto, nº 3.

A oficina do Porriño inicia os cursos tamén esta tarde, ás 17 horas, co curso “Motores de reservas para empresas turísticas”. “Vende produtos en liña con campañas de Google Shopping” chegará o xoves desta mesma semana ás 19 horas. O martes 11, ás 18 horas, impartirase “Crea unha páxina profesional con WordPress”. A acción “Aprende a elixir as palabras clave para a túa estratexia SEO e SEM” terá lugar o xoves 13 ás 19 horas. O martes 18 de xuño, tamén ás 19 horas, chega “Fotografía de turismo: As liñas no espazo”. O xoves desa mesma semana, outra vez ás 19 horas, impartirase o curso “Mellora a túa presenza en liña promocionando as entradas do teu blog”. E, por último, o martes 25, tamén ás 19 horas, terá lugar “Copywriting aplicado a web e redes sociais”. A oficina “SmartPeme” do Porriño, no Multicentro do concello, atópase na rúa Ribeira, s/n.

Por último, as quendas para o mes de xuño na oficina de Ponteareas comezan tamén hoxe, ás 19 horas con “Copywriting aplicado a web e redes sociais”. A seguinte acción será “Todo o que precisas saber sobre G Suite”, o xoves desa mesma semana ás 18 horas. O curso “Fotografía de turismo: As liñas no espazo” chegará a Ponteareas o martes 11 ás 19 horas. O xoves 13 de xuño, ás 17 horas, impartirase “Marketing desde cero: conceptos e trucos”. O martes da seguinte semana, 18 de xuño, tamén ás 17 horas, será a quenda de “Como mellorar o posicionamento local da túa empresa turística”. O curso “Aprende a usar correctamente Facebook para empresas” chegará o xoves 20 ás 19 horas. E, para rematar, “Desenvolve a túa propia estratexia de email marketing” terá lugar o martes 25, tamén ás 19 horas. A oficina “SmartPeme” de Ponteareas, no Centro de Desenvolvemento Local, atópase en Lomba do Cruceiro, nº 5.