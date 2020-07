A Comisión Galega de Control da Violencia resolve tres expedientes con multas de ata 300 euros e prohibicións de acceso a calquera recinto deportivo de ata seis meses

A Comisi贸n Galega de Control da Violencia v茅n de levar a cabo a s煤a sexta xuntanza desde que foi constitu铆da para dar resposta 谩s denuncias e incidentes naquelas competici贸ns deportivas oficiais no 谩mbito auton贸mico, provincial, zonal ou local.

Na reuni贸n mantida hoxe resolv茅ronse tres expedientes relativos aos insultos proferidos por un afeccionado ao 谩rbitro no Campo de f煤tbol de Paiosaco, os insultos dirixidos a unha xogadora nun partido de base, as铆 como o tr谩nsito de seis persoas por unha zona prohibida ao p煤blico no Rally de Nar贸n con grave risco para a s煤a integridade e o desenvolvemento da proba deportiva. No primeiro caso resolveuse cunha multa de 150 euros ao infractor e a prohibici贸n de acceso a calquera recinto deportivo por un per铆odo de un mes. No segundo caso, acordouse unha multa de 300 euros e a prohibici贸n de acceso a calquera recinto deportivo por un per铆odo de seis meses. No terceiro caso sancionarase a cada infractor cunha multa de 150 euros.

Ademais, tras a lectura e aprobaci贸n das actas anteriores, admit铆ronse seis novos expedientes relativos ao altercado con agresi贸ns nas gradas entres dous familiares do Maristas A e o AD Castro San Miguel en Vigo que motivaron a suspensi贸n do partido de f煤tbol sala local pre-benxam铆n; o acceso dunha persoa co seu veh铆culo a un tramo da v铆a do Rally da Mari帽a Lucense que estaba restrinxido ao tr谩fico resultando cancelado o tramo e penalizando a 20 veh铆culos dos inscritos na proba; a denuncia pola existencia dun barril de cervexa con alcol e 40 botellas de alta gradaci贸n na barra das instalaci贸ns do Sada C.F.; os insultos racistas recibidos por un xogador no partido Mondo帽edo Ciudad 鈥 Candelaria S.D. do grupo 7 da Segunda Rexional; os incidentes ocasionados polos adestradores de dous clubs de pirag眉ismo da provincia de Pontevedra; as铆 como os insultos e as ameazas dun afeccionado ao 谩rbitro do partido do Grupo 10潞B da Primeira Auton贸mica Xuvenil entre os equipos do Velle B e o Seixalbo que xa provocara no seu d铆a que a Comisi贸n abrira dilixencias previas tan s贸 un d铆a despois dos feitos.

O secretario xeral para o Deporte e presidente da Comisi贸n Galega de Controla da Violencia, Jos茅 Ram贸n Lete Lasa, insistiu, unha vez m谩is, na 鈥渞esponsabilidade na salvagarda dos valores esenciais no deporte鈥 e uniu este deber cos clubs, entidades deportivas e federaci贸ns, as铆 como 谩s persoas organizadoras de competici贸ns e espect谩culos tal e como marca a Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia.