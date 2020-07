A competencia lectora reforza a Galicia nos primeiros postos dos resultados do informe PISA 2018 segundo os datos que o Ministerio do ramo lle v√©n de facilitar √° Conseller√≠a de Educaci√≥n, Universidade e Formaci√≥n Profesional. A media obtida polos estudantes galegos en competencia lectora √© de 494 puntos, o que sit√ļa Galicia como a terceira mellor Comunidade Aut√≥noma nesta competencia, con 17 puntos por riba da media espa√Īola (477 puntos) e por riba das medias da OCDE (487) e da Uni√≥n Europea (489).

Por niveis de rendemento de lectura, Galicia é a segunda Comunidade mellor situada, só por detrás de Castela e León. Neste sentido, máis do 75% do alumnado galego que participou nas probas do informe PISA están nos niveis intermedios de rendemento e case outro 7% está nos superiores.

No relativo √°s diferenzas nos resultados entre alumnado repetidor e non repetidor, a variaci√≥n √© similar en Galicia (101 puntos), √° media espa√Īola (97 puntos) e √°s medias da OCDE (98) e a UE (93).

Ademais, c√≥mpre salientar que as alumnas galegas colleitaron os mellores resultados de Espa√Īa na competencia lectora en PISA 2018, con 514 puntos. Uns resultados moi similares aos obtidos polas rapazas en pa√≠ses como Xap√≥n (514 puntos), Alema√Īa (512) ou Reino Unido (514). En relaci√≥n a outras Comunidades Aut√≥nomas, a distancia coa segunda (Asturias, con 509 puntos) √© de 5 puntos.

Equidade

O sistema educativo galego é o máis equitativo de entre os países e comunidades autónomas cunha puntuación media en rendemento en lectura similar á de Galicia.

De feito, Galicia √© a cuarta Comunidade Aut√≥noma con menor diferenza nos resultados de estudantes favorecidos e desfavorecidos desde o punto de vista social e econ√≥mico, cunha diferenza media de 60 puntos fronte aos 74 da media de Espa√Īa, os 88 da media da OCDE, os 93 de media dos pa√≠ses da Uni√≥n Europea, ou aos m√°is de 100 puntos de diferenza de pa√≠ses como Su√≠za, Francia, B√©lxica e Alema√Īa ou os m√°is de120 puntos de Luxemburgo.

Ademais, Galicia √© a terceira comunidade con maior porcentaxe de estudantes desfavorecidos (un 16%) cuxo rendemento acada o cuarto m√°is alto de lectura, o que se co√Īece como resiliencia acad√©mica.

No referido √°s diferenzas nos resultados pola titularidade dos centros educativos (p√ļblico/privada), non √© significativa, e √© a cuarta menor diferenza de Espa√Īa.

Influencia da contorna

O cuestionario de estudantes de PISA 2018 inclu√≠u m√°is de 20 cuesti√≥ns directamente relacionadas co clima escolar. No relativo √° exposici√≥n ao acoso, no alumnado galego √© s√≥ do -0,18, similar ao de Islandia, Croacia ou Espa√Īa, e a influencia no rendemento en lectura explicada por este √≠ndice √© moi baixa.

Tampouco son significativas en Galicia as diferenzas marcadas polo sentido de pertenza ao centro escolar.

Goce da lectura

Nos resultados do informe apr√©ciase a forte relaci√≥n entre o rendemento acad√©mico do alumnado en lectura e o goce da lectura, dado que desfrutar lendo contrib√ļe a unha lectura m√°is eficaz. Galicia √© a terceira Comunidade Aut√≥noma cun √≠ndice de goce da lectura m√°is alto e a segunda, xunto con Arag√≥n, na influencia deste sobre o rendemento.

Outras competencias

C√≥mpre lembrar que os resultados do resto das competencias do informe PISA 2018 d√©ronse xa a co√Īecer en decembro de 2019. Neles, Galicia consolidaba e reforzaba a tendencia de mellora continua do alumnado galego tanto en competencia cient√≠fica como en competencia matem√°tica, por riba da media de Espa√Īa, da UE e dos pa√≠ses da OCDE.

As√≠, en competencia matem√°tica Galicia obtivo 498 puntos, 17 m√°is que a media de Espa√Īa (481) e 9 m√°is que a media da OCDE (489), e sube 4 puntos en comparaci√≥n co ano 2015 (cando obtivo un m√°ximo hist√≥rico de 494 puntos).

En competencia cient√≠fica, Galicia obtivo 510 puntos neste informe de 2018, o que a sit√ļa na primeira posici√≥n do r√°nking de Comunidades Aut√≥nomas, a 9 puntos da segunda que √© Castela-Le√≥n (501), e a 14 puntos de Asturias (que obtivo 496). A distancia √© a√≠nda maior se se compara coa media de Espa√Īa (483) e dos pa√≠ses da OCDE (489). Polo tanto, a√≠nda que en termos absolutos rexistre unha m√≠nima baixada de 2 puntos con respecto aos 512 obtidos en 2015, en termos comparativos o alumnado galego despunta nesta competencia.

Se consideraramos os resultados globais nas tres competencias (Ciencias, Lectura e Matem√°ticas) o rendemento promedio en PISA 2018 sit√ļa a Galicia no primeiro lugar de todas as comunidades aut√≥nomas, superando o rendemento promedio de Espa√Īa por 21 puntos, o da UE por 10 puntos e o da OCDE por 13 puntos, e ao nivel de pa√≠ses como Irlanda, Reino Unido, Eslovenia, Nova Zelandia, Suecia, Pa√≠ses Baixos, Dinamarca, Alema√Īa, B√©lxica, Australia, Su√≠za e Noruega.