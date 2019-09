A concelleira de Políticas de Benestar Social, Yolanda Aguiar contesta trás o incidente do pleno.

A concelleira Yolanda Aguiar manifestou que Carollo desculpouse polo incidente protagonizado no pleno e díxolle que non era unha ameaza de carácter persoal «e abordamos cuestións respecto do albergue que se comprometeu a poñerme por escrito nos próximos días». Tamén abordaron o problema do parque de vivenda pública que Aguiar explica que se trata dunha competencia exclusiva da Xunta de Galicia.«Compartimos a preocupación da escaseza de vivenda protexida para persoas en risco de exclusión social. Expliqueille tamén cal é a administración competente na o materia, que non é o Concello e quedamos en falar. Eu xa falara con Juan Miguel desde que tomei posesión e sempre houbo unha comunicación co colectivo que está acampado na praza do Rei», asegurou a edila.