A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil abriu unha investigación para decidir se abren un expediente sancionador a ADIF

No día de onte publicabamos no noso facebook as imaxes impactantes de como os operarios de ADIF tiraban ao río Sil os vagóns descarrilados. Nelas víanse como un vagón empuxábao unha escarbadora por unha ladeira empinada e termina no leito do río Sil, en Carballeda de Valdeorras (Ourense). Tras dar varias voltas de campá, a pesada estrutura impacta contra a auga, levantaba un gran rebumbio. “Non podía parar antes…”, exclama a persoa que grava a escena.

As imaxes, gravadas este domingo, forman parte dos traballos de ADIF para tratar de retirar os vagóns da vía. Segundo publica o diario Valdeorras De Preto, a complexidade para apartalos da vía levaron á compañía ferroviaria a tomar a decisión de lanzalos ladeira abaixo. Sería unha operación controlada e serían dúas os vagóns arroxados ladeira abaixo.

Un atentado contra o medio ambiente

A acción foi denunciada pola conta “Maltrato dá Paisaxe” a través das redes sociais. A súa publicación acumula miles de compartidos.

Para grupos ecoloxistas como a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA), esta acción supón un atentado contra o medio ambiente. “Preguntámonos se ADIF ten os permisos necesarios para facer iso e se falou coa Confederación Hidrográfica para comunicarlle o que ía facer. Independentemente disto, entendemos que no século XXI non é de recibo botar dous vagóns ao medio acuático sexa onde sexa. Ten haber medios técnicos suficientes para poder retiralos e despezalos no lugar, outra cousa é que sexa algo máis caro. Pero é o que hai, o río non pode ser unha entulleira das actuacións dunha empresa”, explica a NIUS Paco Bañobre, de ADEGA. Consideran que a vertedura producirá un impacto enorme na flora, na fauna e na calidade da auga e anuncian que pedirán explicacións polo sucedido.

Desde a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil aseguran que non tiñan coñecemento de que esa vertedura ía producirse e abriron unha investigación para decidir se abren un expediente sancionador a ADIF. Consideran que o risco ambiental é alto.

Pola súa banda, Néstor Rego, o deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Congreso, anunciou que presentará unha iniciativa pedindo explicacións a ADIF por esta actuación, esixindo que se retiren os vagóns canto antes.

Datos técnicos

Cada caixa de graxa leva 20 kg.

Cada vagón leva 8 eixos: 80 kg de graxa.

Ganchos de tracción levan valvulina.

As zapatas de freo dos vagóns que están no Rio Sil teñen amianto.

ADIF retirará os vagón

ADIF abriu unha investigación para esclarecer todos os detalles desta acción. “Analizaranse todas as accións efectuadas e depuraranse, no seu caso, responsabilidades”, explicou a empresa. Ademais, asegurou que traballarán na retirada dos dous vagóns arroxados ao río e na restauración da contorna o máis axiña posible.