A Conselleria de Sanidade da marcha atrás no seu proxecto de Construír un Novo Hopital en Monte Carrasco

A marcha atrás da Conselleria de Sanidade no seu proxecto de Construír un Novo Hopital en Monte Carrasco, como pretendían os construtores e grupos de investimento, liderados polo Ex Concelleiro Telmo Martin, supón a aceptación de levantar un Hospital Único no área norte ampliando o renovado hospital Montecelo como vienen reivindicando desde a Plataforma SOS Sanidade Pública desde fai máis de 15 anos.

Con todo esta importante vitoria da mobilización das organizacións sociais, sindicais, políticas e sanitarias do área de Pontevedra, non lles fixo baixar a garda, dado os antecedentes de mentiras e enganos sobre o tema, que han protagonizado a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular durante todos estes anos.

Como consecuencia SOS Sanidade Pública ha promovido unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) ante o Parlamento de Galicia na que reivindicando o apoio de represéntelos da vontade popular a dúas dous artigos

Os artigos

Artigo 1.- Ampliar ou Hospital Montecelo, para que Pontevedra teña por fin un Hospital Público e Único, que resolva as graves carencias asistenciais, as incomodidades para pacientes e traballadores sanitarios e os riscos para a saúde dos enfermos. Para iso poñerase en marcha, con carácter urxente, todos os trámites legais e orzamentarios necesarios para culminar o máis pronto posible o proceso de construción do Novo Hospital de ampliando Montecelo, que, será de financiamento e xestión totalmente pública, para evitar un novo desastre sanitario como o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Artigo 2.- Manter ou uso sanitario do Edificio do Hospital Provincial para situar os servizos sanitarios existentes na actualidade en Pontevedra (en condicións precarias) e outros de nova creación para garantir un atención de calidade (Servizo de Urxencias Extrahospitalario, Unidade de Saúde Mental Comunitaria, un novo Centro de Atención Primaria, Servizo de Rehabilitación Extrahospitalario, Centro de Orientación Familiar, Centro de Atención Integral a Drogodependentes, camas para atención de enfermos crónicos, e Hospital de Día para persoas dependentes.

Os apoios

Esta ILP foi apoiada por miles de firmas e aceptada a súa tramitación polo Parlamento de Galicia onde se debaterá hoxe martes día 23, as 10:00 horas, presentada por Anxo Rincon Membro de SOS Sanidade Pública de Pontevedra.

Desde SOS sanidade Pública manifiestan

Queremos finalmente recordar que, pese aos anunciado pola Conselleria de Sanidade, o proceso participación social e profesional na tramitación do proxecto de Supramunicipalidade, e a elaboración do Proxecto Arquitectónico e o Plan Funcional, foron un completo fiasco, dada a ausencia da información e transparencia necesarias para poder levala a cabo