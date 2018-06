A Consellería do Mar executará unha nova fase do Plan de limpeza de dársenas para impulsar peiraos sustentables

Connect on Linked in

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, levará a cabo a partir das vindeiras semanas unha nova fase do plan de limpeza de dársenas. O ente público que preside José Juan Durán, executará estas actuacións por quinto ano coa finalidade de impulsar peiraos sustentables a través da retirada de residuos dos fondos mariños.

Durán Hermida destaca que “a experiencia acumulada nos anos anteriores indica a necesidade de continuar con esta iniciativa que permite retirar dos fondos mariños residuos materiais que nunca deberon chegar ao mar”. Ante esta necesidade, Portos de Galicia desenvolverá este ano actuacións nos portos das tres provincias costeiras.

Portos de Galicia leva a cabo este tipo de actuacións con carácter regular para mellorar a seguridade nas augas interiores e impulsar a protección da fauna mariña. Deste modo refórzase a sustentabilidade ambiental dos peiraos de titularidade autonómica, unha das liñas de traballo estratéxicas do ente público.

A limpeza das dársenas implica a recollida selectiva de obxectos do fondo mariño dentro das augas interiores do porto. Trátase de recoller residuos que se atopan no leito mariño producidos pola caída accidental ou por outras razóns. Con esta acción preténdese sumar á limpeza en terra a limpeza no fondo do mar e mellorar ademais a imaxe das instalacións.

O equipo de traballo que se encargará da limpeza nas dársenas está formado por cinco mergulladores e como medios mecánicos contarán cun barco con grúa. Ademais a empresa estará coordinada en terra coa encargada da limpeza de Portos de Galicia, que terá preparados os contedores para o depósito dos residuos en terra e realizará a súa xestión selectiva.

Pola experiencia levada a cabo nos pasados anos, entre os residuos que se acumulan nos fondos mariños, atópanse diversos obxectos de medianas e grandes dimensións, como restos de embarcacións, rodas das defensas dos peiraos, cadeas, cabos e ata elementos de tipo doméstico. Ademais, nas limpezas anteriores retiráronse restos da propia actividade portuaria que accidentalmente acaban no fondo do mar, como son caixas de peixe ou cabos desprendidos de embarcacións atracadas no peirao.