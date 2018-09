A Corporación municipal esixe a obra de captación do río Verdugo pola vía de urxencia

Os votos do grupo do goberno aprobaron una proposta que insta á Xunta a acometer por vía de urxencia a “necesaria e imprescindible” obra de captación do río Verdugo, de acordo co convenio asinado entre Concello e goberno autonómico que xa leva un ano de atraso. Co voto en contra do Partido Popular e a abstención de En Marea, o texto defendido polo concelleiro de Fomento, Javier Pardo, solicita a dimisión da conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, actual candidata do PP á Alcaldía de A Coruña, como responsable directa do atraso na tramitación das obras necesarias para garantir o subministro de auga na cidade de Vigo.

Pardo criticou a inacción da Xunta ante a necesidade ineludible e inaprazable de dispor recursos hídricos para garantir a suficiencia e a calidade da auga potable en Vigo e na súa área que alcanzan os 450.000 habitantes.