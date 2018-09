A Corporación Municipal reclama á Xunta que deixe de “boicotear” as obras do goberno local

Connect on Linked in

A Corporación Municipal de Vigo aprobou este mércores na sesión do Pleno Ordinario do mes de agosto unha proposta do grupo socialista para instar á Xunta de Galicia a que “cumpra coas súas obrigacións” e que a Consellería responsable “deixe de boicotear” as obras da cidade.

O voceiro do grupo socialista, Carlos López Font, expuxo que actualmente hai un total de once obras postas en marcha polo Concello de Vigo que están paralizadas debido á falta das autorizacións do departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia. “Os cidadáns de Vigo son reféns pola decisión da Xunta contra a cidade”, explicou.

Font enumerou os casos nos que falta a autorización de Patrimonio, desde as humanizacións da Avenida de Camelias ou García Barbón ata as alegacións dos proxectos de Vigo Vertical para a Gran Vía e a Porta do Sol. Tamén mencionou atrancos da Xunta en obras como a mellora do saneamento do barrio de Teis que afectan ao colexio San Salvador.

Rubén Pérez, concelleiro da Marea, defendeu a abstención do seu grupo e pediu ao goberno local que “se hai un boicot debería acudir ao xulgado para pedir responsabilidades” patrimoniais. “Bendita a Xunta que paralizou o proxecto de Gran Vía, pero tamén debe resolver con rapidez outros asuntos”, dixo.

No caso do PP, Teresa Egerique acusou aos socialistas de presentar a moción “como escusa para disfrazar a baixa execución orzamentaria”. Tras sinalar que o seu grupo votaría en contra, a concelleira explicou que “obras como a de Gran Vía ou Porta do Sol teñen un trámite que vostedes non queren cumprir”.