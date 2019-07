A Corporación pide á Xunta “diálogo” para unha nova zonificación escolar e aumentar as dotacións educativas

Connect on Linked in

O texto, defendido pola concelleira Oriana Méndez, foi aprobado co apoio dos grupos socialista e do concelleiro non adscrito do BNG, mentres que os representantes do PP vigués votaron en contra logo de terse incluído a emenda do concelleiro de Educación.

O acordo insta á Xunta de Galicia a “aumentar sensiblemente as dotacións educativas dos centros educativos de Vigo, recuperando liñas educativas, dotando de docentes permanentes e en todos os centros para o alumnado con necesidades educativas especiais nos centros que, como o Eduardo Pondal, foron privados destes servizos en datas recentes e naqueles que non o teñen actualmente”.

Ademais, o Pleno demanda do goberno autonómico “a abrir urxentemente o diálogo coa comunidade educativa viguesa, co consello municipal de educación, con Foanpas, etcétera, de cara a artellar unha axeitada e consensuada nova zonificación escolar para Vigo”.

Un terceiro punto aprobado, froito da aceptación da emenda proposta polo grupo socialista, require da Xunta a incorporación dunha partida de tres millóns de euros no orzamento autonómico de 2020 para infraestruturas educativas de Vigo.