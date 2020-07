A Corporación reclama a Feijóo que apoie de forma explícita o aeroporto de Vigo

Segundo prop贸n o texto, defendido polo voceiro socialista Carlos L贸pez Font, a terminal viguesa 茅 “viable e imprescindible para o desenvolvemento econ贸mico, industrial e tur铆stico da 谩rea metropolitana de Vigo”, o que debe ser un motivo para que o presidente do Goberno galego “defenda a s煤a permanencia, aposte claramente por esta infraestrutura como fixeron os gobernos socialistas do Estado e para que o apoie economicamente”. Amais exp贸n que a Xunta de Galicia non apoiou ao aeroporto de Vigo nos 11 anos de goberno de N煤帽ez Feij贸o que, coas axudas ao de Santiago, “pretend铆a centralizar o sistema aeroportuario de Galicia en Santiago”.

Integraci贸n de Zona Franca no Padroado do Ifevi

No Pleno deste m茅rcores sa铆u adiante, coa abstenci贸n do resto de grupos, a moci贸n do grupo de goberno de Vigo na que se insta ao presidente da Xunta a que os seus representantes no Padroado do Ifevi voten favorablemente 谩 integraci贸n do Consorcio da Zona Franca de Vigo no mesmo.

A concelleira Mar铆a Jos茅 Caride defendeu o texto que recolle que 茅 “absolutamente necesario e urxente” adoptar un acordo favorable pola inxecci贸n econ贸mica que supo帽er谩 para o Recinto Feiral de Vigo a entrada de Zona Franca no seu Padroado, unha solicitude que fixo o Delegado do ente en abril de 2019 e 谩 que a Xunta de Galicia a铆nda non deu resposta.