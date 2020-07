A Corporación reclama á Xunta que incremente a asignación a Vigo en 30 millóns de euros anuais

O concelleiro Jaime Aneiros defendeu que 鈥渙 sistema de solidariedade entre os distintos niveis de Goberno e Facenda, non ten continuidade no caso de Galicia, entre a administraci贸n auton贸mica e a local, ao que se engade a conxelaci贸n sistem谩tica das cantidades correspondentes 谩 participaci贸n nos ingresos da Comunidade Aut贸noma e a inclusi贸n nas Leis auton贸micas de obrigas de gasto para os concellos sen a necesaria compensaci贸n econ贸mica鈥.

Por iso, o Pleno insta 谩 Xunta de Galicia a que incremente a retribuci贸n que fai aos concellos de Galicia aumentando a asignaci贸n a Vigo en 30 mill贸ns de euros anuais para acadar as铆 a metade do que asigna o Estado. A moci贸n recibiu o apoio do Grupo Mixto mais o concelleiro non adscrito e a abstenci贸n do grupo popular.

Financiamento das escolas infant铆s e centros de d铆a

A Corporaci贸n Municipal deu luz verde 谩 moci贸n do grupo socialista que instar 谩 Xunta de Galicia 谩 derogaci贸n do Art. 69 da Lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenaci贸n que obriga ao Concello de Vigo a financiar as escolas infant铆s de titularidade e xesti贸n auton贸mica de Valadares e R煤a Palencia e os centros de d铆a de Coia, Teis e Valadares e que asuma integramente o seu financiamento.

O edil de Educaci贸n, Gorka G贸mez, expuxo que a cantidade anual 鈥渁rbitraria e inxustificada鈥 que debe aboar o Concello de Vigo por eses conceptos suma 535.000 euros por 鈥渆scolas infant铆s e centros de d铆a que son de titularidade e xesti贸n auton贸mica鈥. O texto sa铆u adiante co apoio do Grupo Mixto, o voto en contra do PP e a abstenci贸n do concelleiro non adscrito.