A Deputación abre este luns o prazo de inscrición para a segunda das Depoandainas 2020 que percorrerá a Fervenza de Callobre na Estrada

Tras esgotar en apenas 24 horas as prazas para a primeira Depoandaina, a Deputaci贸n de Pontevedra abre este luns 10 de agosto o prazo de inscrici贸n para a segunda das rutas programadas. Nesta ocasi贸n as persoas participantes percorrer谩n a Fervenza de Callobre, no concello da Estrada, o domingo 30 de agosto.

As persoas interesadas en asistir poden anotarse no sitio web da instituci贸n provincial (www.depo.gal) ata completar o l铆mite das 200 prazas. Aquelas persoas que se apunten con posterioridade (ata un m谩ximo de 100) pasar谩n 谩 lista de agarda. O prazo para inscribirse, de non completarse antes o aforo, remata o 24 de agosto 谩s 12 horas. No caso de non poder asistir 谩 andaina, as persoas inscritas deber谩n comunicarllo ao Servizo de Deportes antes do peche da inscrici贸n enviando un correo electr贸nico co nome e o DNI a [email protected] Deste xeito, pasar谩 a ocupar a s煤a praza unha persoa da lista de agarda.

Este ver谩n a iniciativa, que ten sufrido variaci贸ns por mor da Covid-19, oferta tres cami帽adas por alg煤ns dos enclaves m谩is emblem谩ticos da provincia, dirixidas a todas as persoas independentemente da s煤a idade. Para cada sa铆da hai dispo帽ibles un m谩ximo de 200 prazas. De cara ao mes que v茅n, a Deputaci贸n ten programada a terceira destas Depoandainas, que ter谩 lugar pola Ruta do Val das Fadas, no concello da Ca帽iza. Esta ruta realizarase o 20 de setembro e as inscrici贸ns para poder realizala estar谩n abertas entre o 31 de agosto e o 14 de setembro ou ata esgotarse as prazas.