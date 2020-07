A Deputación achega novos recursos por 700.000 euros aos municipios para investimentos do Plan Concellos e dotación de desfibriladores

A Deputaci贸n de Pontevedra ven de aprobar novas achegas aos concellos da provincia destinados 谩 investimentos en equipamentos, emprego e sa煤de. Deste xeito, a Xunta de Goberno destinar谩 axudas por 600.000 euros para cinco municipios no marco do Plan Concellos 2020, e deu luz verde 谩 contrataci贸n por preto de 78.000 euros para o subministro, instalaci贸n, a posta en funcionamento e as labores de mantemento de 34 desfibriladores semiautom谩ticos (DESA) para instalar en espazos municipais de 20 concellos con poboaci贸n inferior a 20.000 habitantes.

No que atinxe ao Plan Concellos, case 500.000 euros ir谩n destinados 谩 achegas da Li帽a 1 de Investimentos para catro concellos. No caso do Grove, recibir谩 90.000 euros para realizar 谩 s煤a aportaci贸n ao proxecto 鈥淪anxenxo-O Grove: Polos Tur铆sticos Intelixentes鈥, presentado pola Mancomunidade do Saln茅s 茅 seleccionado na convocatoria de Red.Es 鈥減ara dotar aos concellos de instrumentos tecnol贸xicos鈥 con destino 谩 mellora dos servizos tur铆sticos.

Doutra banda, Gondomar recibir谩 67.000 euros para a instalaci贸n dun skate park, mentres que o concello de Bueu percibir谩 case 134.ooo euros para o financiamento da rexeneraci贸n do entorno da igrexa de Ermelo. E por 煤ltimo, Cangas recibir谩 preto de 194.000 euros para abordar a actuaci贸n de acondicionamento na r煤a Singulis e a praci帽a de Singulis, no casco vello da localidade, que est谩 a sufrir unha grande transformaci贸n, maioritariamente con recursos da Deputaci贸n. Por 煤ltimo, outros 117.000 euros da Li帽a 3 de Emprego do plan beneficiar谩n ao concello de Salceda de Caselas, que poder谩 contratar con esta achega a 12 traballadores e traballadoras.

No que respecta ao novo subministro de desfibriladores semiautom谩ticos para 20 concellos da provincia, o investimento ascende a 78.000 euros. Tr谩tase da terceira adquisici贸n que fai a instituci贸n provincial destes equipamentos e contando coas d煤as anteriores son xa 103 os desfibriladores con que contan 41 municipios de menos de 20.000 habitantes. Os 34 novos desfibriladores instalaranse nos concellos de Caldas, Mea帽o, Moa帽a, Vilanova, Cuntis, A Illa de Arousa, Sanxenxo, Silleda, Campo Lameiro, Forcarei, Fornelos de Montes, Gondomar, Oia, Ponte Caldelas, Pontecesures, O Porri帽o, Portas, O Rosal, Tomi帽o e Vila de Cruces.