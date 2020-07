A Deputación acorda cos concellos da provincia a renovación e a ampliación do servizo administración electrónica

Co obxectivo de manter e incrementar a aposta tecnol贸xica para a modernizaci贸n dos servizos nos concellos, a Deputaci贸n de Pontevedra acordou hoxe coas 53 entidades locais da provincia adheridas 谩 plataforma da administraci贸n electr贸nica, renovar ata finais de ano o contrato do servizo, e iniciar para o pr贸ximo 2021 un novo concurso para dar cobertura a todas as melloras que foron implement谩ndose, cun investimento de m谩is de medio mill贸n de euros.

O plan provincial da Deputaci贸n naceu en 2016 para ofrecer soporte t茅cnico inform谩tico aos municipios que carec铆an de administraci贸n electr贸nica e que ti帽an que dar resposta legal a novas normativas que, unha vez m谩is, se aprobaron sen que os concellos tiveran recursos para elo. Entendendo que a modernizaci贸n da administraci贸n local era fundamental para atender 谩 cidadan铆a, a Deputaci贸n puxo en marcha este proxecto que dotou deste instrumento tecnol贸xico aos concellos.

Catro anos despois, a plataforma, ate agora gratu铆ta, ten sido unha ferramenta fundamental para que o 100% das entidades locais da provincia conten coa capacidade de ofrecer a s煤a veci帽anza unha administraci贸n m谩is pr贸xima e moderna, que hoxe conta con 53 concellos e mancomunidades adheridas, e que presenta un balance sobresa铆nte con m谩is de 15 mill贸ns e medio de documentos electr贸nicos creados e m谩is de 2,5 mill贸ns que foron tramitados con firma electr贸nica. Amais, tan s贸 nesta etapa da Covid 19, grazas a esta plataforma da Deputaci贸n, m谩is de 6.000 traballadoras e traballadores dos concellos puideron facer teletraballo; e os gobernos locais puideron celebrar Plenos e Xuntas de Goberno, sesi贸ns telem谩ticas, reuni贸ns ou mesas de contrataci贸n a distancia. Amais, para que os municipios asumiran con total garant铆a a atenci贸n cidad谩 nas novas circunstancias, a Deputaci贸n implantou a trav茅s da sede electr贸nica o sistema de cita previa nos concellos para contactar coas oficinas municipais de xeito presencial ou por videoconferencia.

Hoxe, no encontro telem谩tico celebrado entre a Deputaci贸n e ata 47 concellos e entidades locais, acordouse que a instituci贸n ampliar谩 ata finais de ano o contrato do servizo e, ante a finalizaci贸n do contrato coa empresa Gestiona, iniciar谩 para o pr贸ximo 2021 a tramitaci贸n dun novo concurso. O obxectivo, tal e como trasladou o deputado Carlos Font, 茅 a intenci贸n do goberno de seguir apostando polo mundo local e manter o plan provincial en vez de que cada concello costee en solitario a contrataci贸n da administraci贸n electr贸nica. As铆 a Deputaci贸n asumir谩 o 75% do novo contrato que acoller谩 as melloras que foron implement谩ndose, e que supor谩 un investimento de m谩is de medio mill贸n de euros (560.500鈧). Pola s煤a banda, os concellos costear谩n o 25% que se repartir谩 con criterios obxectivos por tramos de poboaci贸n. As铆, os de menos de 3.000 habitantes ter谩n unha aportaci贸n anual de 1.000 euros; os de 3.000 a 5.000 habitantes 1.500 euros; os de 5.000 a 10.000 2.500 euros; os de 10.000 a 15.000 3.500 euros; os de 15.000 a 20.000 4.500 euros e os de 20.000 a 30.000 5.500 euros.

Entre as novas prestaci贸ns do novo contrato figuran a integraci贸n coa Plataforma de Contrataci贸n do Estado (PLACE); a xesti贸n documental do arquivo electr贸nico 煤nico; e a a integraci贸n cos servizos da Plataforma de Intermediaci贸n de Datos. Amais, a nivel tecnol贸xico, a administraci贸n electr贸nica d谩 actualmente soporte a unha maior carga de usuarios/as (tanto persoal t茅cnico como a cidadan铆a que accede 谩 sede electr贸nica); a mellora do rendemento e da seguridade, e funcionalidades coma a sinatura na nube a trav茅s de servidores HSM. En canto a nivel de almacenamento, tendo en conta os documentos electr贸nicos creados e firmados nestes anos que g谩rdanse na nube, crearase un servizo adicional de almacenamento e de reselado xa que cada certo tempo debe renovarse o selo de tempo asociado 谩 firma electr贸nica.

As铆, coa decisi贸n de manter o plan provincial e co apoio econ贸mico do 75% do coste do novo contrato, a Deputaci贸n volve a mostrar o seu modelo de garantir os servizos en todo o territorio, con proxectos globais repartidos con criterios obxectivos e a utilizaci贸n do di帽eiro p煤blico para asegurar os mesmos dereitos ao conxunto da cidadan铆a, viva onde viva e goberne quen goberne.