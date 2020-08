A Deputación alcanza o cumprimento ao 100% da axenda 2030 e, con esta “carta de presentación”, optará ao reparto dos 140.000 millóns europeos xestionados polo goberno de España

A Deputaci√≥n de Pontevedra acadou un grao de cumprimento do 100% na Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Naci√≥ns Unidas. Unha an√°lise interna constatou que existen programas e actuaci√≥ns provinciais que impactan en todos e cada un dos 17 ODS, tanto con fondos propios como europeos. O deputado de Econom√≠a e R√©xime Interior, Carlos L√≥pez Font, destacou que se en 2019 estimouse un cumprimento do 91%, ‚Äúnun ano avanzamos o escaso treito que faltaba‚ÄĚ. Font, que compareceu en rolda de prensa, anunciou que ‚Äúeste traballo feito √© a mellor carta de presentaci√≥n para optar ao reparto dos 140 mill√≥ns que o Goberno de Espa√Īa conseguiu no √ļltimo Consello Europeo e que se distribuir√°n en funci√≥n dos proxectos que se presenten con ali√Īamento ao investimento verde e dixital‚ÄĚ .

‚ÄúA Axenda 2030 da ONU xa √© a Axenda 2020 da Deputaci√≥n; o planeta non pode agardar e este goberno tampouco‚ÄĚ. O deputado lembrou que os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible impregnan toda a acci√≥n pol√≠tica da Deputaci√≥n de Pontevedra. De feito, sinalou, ‚Äúo orzamento provincial est√° estruturado en cinco grandes bloques nos que os ODS encaixan √° perfecci√≥n‚ÄĚ: Sustentabilidade e Transici√≥n Ecol√≥xica; Econom√≠a, Innovaci√≥n e Fomento do Emprego; Avance Sociocultural e Deportivo; Igualdade; e Econom√≠a, Facenda e Asistencia T√©cnica e Econ√≥mica aos concellos. L√≥pez Font explicou que a aposta pol√≠tica polos ODS ‚Äú√© o mesmo que o compromiso da Deputaci√≥n e da s√ļa presidenta, Carmela Silva, por modernizar a Administraci√≥n e convertela en axente colaborador dun futuro sostible e un mundo a medida do ser humano‚ÄĚ. Ademais, o deputado puxo en valor que ‚Äúa vocaci√≥n deste goberno coa Axenda 2030 ‚Äútira‚ÄĚ tam√©n dos concellos da provincia que ven como o seu ali√Īamento mellora gracias aos programas que financia esta Deputaci√≥n no territorio‚ÄĚ.

Para dar cumprimento aos ODS, o goberno provincial utiliza unha dobre v√≠a, os fondos propios e os fondos europeos. Font destacou a importancia de programas propios como o Plan Revitaliza de compostaxe de residuos org√°nicos, no que a Deputaci√≥n √© referencia. En canto aos proxectos europeos detallou que agora mesmo estanse mobilizando 41,2 mill√≥ns de euros en 40 proxectos en colaboraci√≥n con 234 entidades p√ļblicas e privadas de toda Europa. En paralelo estase a traballar para sumar outros 16 proxectos valorados en 11,2 mill√≥ns. ‚ÄúTemos o r√©cord en captaci√≥n de fondos europeos, cousa que non √© f√°cil, e a nosa vocaci√≥n √© seguir apostando por captar m√°is programas‚ÄĚ, enxalzou o deputado.

Proxectos europeos

L√≥pez Font, que destacou o rigor que esixe a presentaci√≥n de proxectos europeos, agrupou as case 60 iniciativas en marcha ou en tramitaci√≥n e grandes √°reas en relaci√≥n coas necesidades da provincia: formaci√≥n e inserci√≥n laboral, desenvolvemento econ√≥mico, turismo sustentable, loita contra a desigualdade e a pobreza, apoio ao medio ambiente, fixaci√≥n da poboaci√≥n no rural e desenvolvemento empresarial‚ÄĚ. En canto a formaci√≥n/inserci√≥n laboral e desenvolvemento empresarial atopamos programas como Millenials, Labora 2020, DepoEmprende, Proxecto IN 4.0 ou a colaboraci√≥n Galicia-Portugal con Visit Rio Minho ou Rede Lab Minho. No marco de turismo, a Deputaci√≥n leva a cabo Tourist Inside, Cami√Īos Xacobeos do Oeste Peninsular ou Life R√≠as Baixas. Na √°rea de medio ambiente, proxectos como ESTRAEE e os de aforro enerx√©tico financiados polo IDAE son unha referencia. No que respecta a asentamento de poboaci√≥n no rural, o goberno de Carmela Silva pon en marcha Tic Emprendes, Protura ou Depofroitos. E, por √ļltimo, en materia de incendios forestais, a instituci√≥n provincial desenvolve Interlumes un proxecto con sustantividade propia, en colaboraci√≥n coa Xunta, outras deputaci√≥ns galegas e outras comunidades aut√≥nomas, para combater os lumes en todo o Noroeste da Pen√≠nsula.

ODS

O deputado Carlos Font tam√©n detallou o impacto global do goberno provincial en cada un dos 17 ODS e lembrou a posta en marcha dunha p√°xina web (https://axenda2030.depo.gal/) dedicada ao cumprimento dos mesmos que ser√° enriquecida coa introduci√≥n dos novos proxectos ali√Īados nos diferentes eixos. ‚ÄúO grao de cumprimento √© total porque atopamos programas que encaixan con todas e cada unha das metas nas que a Deputaci√≥n ten marxe de manobra para actuar‚ÄĚ.

No primeiro dos eixos, a fin da pobreza, destaca o fondo extraordinario Covid-19, de case 1,3 mill√≥ns, repartido entre os 52 concellos de menos de 20.000 habitantes, e tam√©n as axudas de emerxencia para persoas vulnerables ou convenios como o de UNICEF. No de fame cero, a Deputaci√≥n act√ļa co Centro Pr√≠ncipe Felipe (centro de menores e escola-fogar), con subvenci√≥ns a ONG ou co financiamento dos Servizos Sociais dos concellos. No terceiro, sa√ļde e benestar, encaixan programas como DepoAndainas, DepoRutas BTT ou Bosques Terap√©uticos. O cuarto obxectivo, educaci√≥n de calidade, encadra a xesti√≥n da Escola de Canter√≠a ou Escola de Enfermer√≠a e iniciativas como DepoEmprende ou Labora 2020. O quinto ODS √© a igualdade de x√©nero, e xesti√≥nase a trav√©s do servizo de Igualdade, que este ano ten un orzamento de 1,34 mill√≥ns, po√Īemos en marcha a Escola Mar√≠a Vinyals, Violencia Zero ou Conectadas. O obxectivo 6, de auga limpa e saneamento, cumpr√≠molo con centos de obras no marco do Plan Concellos, o Plan DepoRemse ou o Plan de Reequilibrio. O ODS 7 √© o de enerx√≠a accesible e non contaminante, no que a trav√©s dos fondos FEDER melloramos as redes de iluminaci√≥n e substitu√≠mos caldeiras de gas√≥leo por biomasa. En canto ao obxectivo 8, traballo decente e crecemento econ√≥mico, a Deputaci√≥n leva a cabo O teu primeiro emprego, Smartpeme ou o Plan Estrat√©xico de Turismo. No obxectivo 9, de industria, innovaci√≥n e infraestrutura, actuamos impulsando grandes obras nos concellos e coa investigaci√≥n na Estaci√≥n Fitopatol√≥xica do Areeiro ou a Finca Mouriscade. No ODS 10, o da reduci√≥n das desigualdades, a Deputaci√≥n chega con iniciativas como o Servizo de Axuda no Fogar, o programa de ensino de espa√Īol para migrantes, Tecendo Lazos ou Sorrisos Transformadores. O obxectivo 11, cidades e comunidades sustentables, contempla o impulso das V√≠as Verdes, o Plan M√≥vese e o Proxecto Revitaliza. O obxectivo 12, produci√≥n e consumo responsable, involucra a proxectos como Agritox, Empregaverde ou Voando nas R√≠as Baixas. En canto ao eixo 13, acci√≥n polo clima, levamos a cabo a mellora da eficiencia enerx√©tica nos concellos, a Semana Mundial de Acci√≥n polo Clima e convenios con Asefoga ou Fegama. No que corresponde √° vida submarina, o ODS 14, est√°n ali√Īados proxectos como O Mar das Mulleres ou Depomar. No eixo 15 de vida e ecosistemas terrestres, destaca que o 30% da superficie forestal dos concellos de ata 20.000 habitantes conta con subvenci√≥ns. O obxectivo 16 de paz, xustiza e instituci√≥ns s√≥lidas, acad√°molo con campa√Īas contra a violencia de x√©nero e o apoio constante aos concellos. O √ļltimo dos obxectivos, o 17, √© o de alianzas para acadar os obxectivos, neste eido a Deputaci√≥n participa con 234 entidades p√ļblicas e privadas de toda Europa en distintos proxectos.