A Deputación aposta pola seguridade viaria no entorno do CPI A Cañiza coa realización de obras de mellora e humanización

Mellorar a seguridade viaria en todos os concellos da provincia segue a ser un dos obxectivos prioritarios da Deputaci贸n de Pontevedra no que respecta 谩 cooperaci贸n e a mobilidade. Debido a isto, o ente provincial executou no concello da Ca帽iza obras no marco do Plan de Mellora da Seguridade dos Viarios Municipais (DepoRemse) para mellorar a seguridade viaria e a humanizaci贸n no entorno do CPI A Ca帽iza. A actuaci贸n, valorada en 107.647,15 euros, foi visitada polo deputado da 谩rea de Cooperaci贸n, Santos H茅ctor, o alcalde da Ca帽iza, Luis Antonio G贸mez, e varios concelleiros da Corporaci贸n municipal.

As obras realizadas na r煤a de acceso 贸 CPI A Ca帽iza dende a N-120 e no viario que rodea o colexio que d谩 acceso 贸 Instituto de Educaci贸n Secundaria da Ca帽iza consistiron na creaci贸n dun itinerario peonil conectando o CPI co IES, actuando nas beirarr煤as existentes para dar cumprimento 谩 normativa de accesibilidade e reordenando o tr谩fico existente. As铆, a Deputaci贸n de Pontevedra achega o 90% dos recursos a trav茅s do programa DepoRemse e do Plan Concellos, mentres que o restante foi aportado polo Concello. O alcalde da Ca帽iza, Luis Antonio G贸mez, sinalou que 鈥減racticamente nos 煤ltimos catro anos, todas aquelas cuesti贸ns que foron avanzando en inversi贸n e que se van visualizando no noso municipio son actuaci贸ns da Deputaci贸n de Pontevedra鈥.

鈥溍 imprescindible mellorar a seguridade viaria na contorna dos centros educativos, non s贸 polo volume de xente que accede a eles, sen贸n tam茅n pola idade dos viandantes鈥, explicou sobre a necesidade que exist铆a de mellorar as condici贸ns viarias existentes e de humanizar o entorno. Ademais, engadiu: 鈥溍 unha obra moi relevante onde se pon en valor unha zona moi importante da Ca帽iza. Era necesario acometer os servizos e facer intervenci贸ns de humanizaci贸n e de mobilidade peonil鈥. Estas obras, por tanto, obedecen 贸 鈥渕odelo que est谩 impulsando a Deputaci贸n de Pontevedra, que ten a accesibilidade e a seguridade por bandeiras鈥.

A colaboraci贸n entre o Concello e o ente provincial foi subli帽ado polo deputado: 鈥淐omo instituci贸n, estamos traballando arreo para achegar investimentos a todos os concellos da provincia para que poidan desenvolver proxectos tan necesarios coma este鈥. As铆, tanto no reparto regrado e obxectivo de fondos que se fai a trav茅s do Plan Concellos como nos plans extraordinarios que se adxudican en base a puntuaci贸ns obxectivas e criterios t茅cnicos, 鈥渁 Deputaci贸n de Pontevedra 茅 exemplo de instituci贸n obxectiva e comprometida con todos os concellos. Queda patente o compromiso da Deputaci贸n coa mobilidade e a seguridade de todas as persoas鈥.

En concreto, os traballos que se desenvolveron nas inmediaci贸ns do CPI A Ca帽iza est谩n relacionados con tres eixos: o movemento de terras, a pavimentaci贸n e a sinalizaci贸n. Deste xeito, a obra inclu铆u a limpeza das marxes do viario que se prev茅 pavimentar, a pavimentaci贸n e construci贸n de beirarr煤as, a renovaci贸n da capa de rodaxe do viario e a colocaci贸n de sinalizaci贸n horizontal e vertical para ordenar o tr谩fico na r煤a Carballo do Marco dende o colexio ata o cruzamento coa N-120. As beirarr煤as ter谩n un largo de 2,5 metros e executaranse con baldosa de 30×30 cent铆metros.

O Plan DepoRemse financia un total de 31 obras de seguridade viaria en v铆as de titularidade municipal noutros tantos concellos da provincia de Pontevedra. A pandemia de Covid-19 motivou que a Deputaci贸n acordase unha pr贸rroga extraordinaria para o prazo de finalizaci贸n, que agora quedou fixada no 31 de maio, 11 meses m谩is que o prazo orixinal.

O Concello da Ca帽iza ten recibido un investimento total da Deputaci贸n de Pontevedra dende o ano 2015 de 5.076.853,93 euros, dos que boa parte corresponden ao Plan Concellos. Neste ano est谩 a recibir 548.142,47 euros deste plan provincial. Ata o momento, o Concello foi quen de executar 33 obras; financiar 7 actividades socioculturais propias e contratar a 86 traballadores con cargo ao Plan Concellos. O alcalde quixo po帽er en valor estas cifras declarando que 鈥渓evamos catro anos na Ca帽iza onde practicamente o 100% das obras executadas polo Concello levan o nome e apelidos da Deputaci贸n de Pontevedra鈥.