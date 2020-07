A Deputación aproba novas achegas aos concellos por 2,1 millóns infraestruturas e actuacións de desenvolvemento sostible

A presidenta da Deputaci贸n de Pontevedra, Carmela Silva, deu conta hoxe dos novos investimentos aprobados pola Xunta de Goberno, presupostados en 2,1 mill贸ns de euros e enmarcados na 鈥渁posta medioambiental e de apoio aos concellos鈥 que mant茅n a instituci贸n, en aras de acadar unha provincia referenciada no desenvolvemento sostible. Da citada cantidade, 1,6 mill贸ns corresponden a achegas do Plan Concellos que est谩n destinadas a dez municipios, mentres que case medio mill贸n (492.000鈧) permitir谩n a cinco concellos desenvolver proxectos de eficiencia enerx茅tica, coa substituci贸n das caldeiras de gas贸leo por biomasa.

No que se refire ao Plan Concellos, a presidenta explicou que as achegas aprobadas da Li帽a 1 de Investimentos (1,2 mill贸ns) permitir谩n aos municipios de Cangas, A Guarda, Bueu, Silleda, Ponteareas, Mos, Cambados, O Rosal e Mea帽o realizar distintas obras de 鈥渁condicionamento e mellora de servizos urban铆sticos, pavimentaci贸n, restauraci贸n e mellora da seguridade viaria entre outros鈥.

M谩is polo mi煤do, dest铆nanse 116.688,61 euros para financiar a renovaci贸n do pavimento en var铆as r煤as do concello da Guarda, mentres que Cangas recibir谩 78.806,70 euros para mellorar as instalaci贸ns e a accesibilidade da biblioteca do Seixo-Darbo-Cangas. Pola s煤a banda, Bueu contar谩 con 112.138,45 euros para acometer a segunda fase da restauraci贸n do Estaleiro de Banda do R铆o e Cambados ter谩 unha achega de 62.106,54 euros para a mellora dos servizos urban铆sticos da r煤a Manuel Murgu铆a. As铆 mesmo, para O Rosal aprobouse unha subvenci贸n de 161.261,01 euros que ser谩n empregados para o acondicionamento do mercado de abastos.

A lista de investimentos compl茅tase coas achegas que recibir谩n Ponteareas (61.359,97 euros), para acondicionar un cami帽o na parroquia de Santiago de Oliveira e para acometer o ensanche e pavimentaci贸n do lugar Outeiro de Castro; Silleda (250.000 euros), para financiar a mellora de v铆as municipais do concello e Mos, que recibir谩 318.739,32 euros ao fin de mellorar a seguridade viaria nas parroquias de Guiz谩n e Tameiga. Por 煤ltimo, Mea帽o contar谩 cunha achega de 73.865,43 euros para financiar a mellora e pavimentaci贸n dos cami帽os de Coir贸n a Gan贸n e de Morouzos a Gan贸n, as铆 como o cami帽o Padrenda de Abaixo e varios cami帽os na parroquia de Lores. No marco da Li帽a 3 de Emprego, a Xunta de Goberno da Deputaci贸n aprobou a modificaci贸n, por reaxustes da Covid19, d煤as achegas, por importe de preto de 445.000 euros, destinadas a Ponte Caldelas e Ponteareas, para contratar a 13 e 39 persoas respectivamente.

Proxectos medioambientais

Doutra banda, no marco da aposta da Deputaci贸n 鈥減or unha provincia referenciada no medio ambiente鈥, Carmela Silva destacou hoxe d煤as iniciativas que beneficiar谩n aos concellos, en concreto as achegas aprobadas para a substituci贸n de caldeiras de gas贸leo por biomasa, enmarcadas nos fondos europeos IDAE para proxectos sostibles e de eficiencia enerx茅tica, as铆 como a renovaci贸n do convenio para a retirada de veh铆culos abandonados, destinado ao concellos de menos de 50.000 habitantes.

No primeiro caso, a presidenta indicou que tr谩tase dun investimento de case medio mill贸n de euros para os proxectos de substituci贸n de caldeiras de gas贸leo por biomasa en cinco concellos, A Guarda, Salvaterra de Mi帽o, Mondariz, Portas e Caldas de Reis. Son actuaci贸ns 鈥渄e grande interese p煤blico que lles permitir谩n reducir as s煤as emisi贸ns contaminantes e acadar un aforro enerx茅tico do 25%鈥.

鈥淓stas obras _manifestou_ levan aparellada a reduci贸n considerable dos custes de subministro de gas贸leo para as arcas dos concellos. Pero o m谩is importante 茅 que te帽en grandes beneficios ecol贸xicos, xa que permiten aforros de emisi贸n de CO2 谩 atmosfera e contribu铆r deste modo a atallar as consecuencias da emerxencia clim谩tica que estamos a sufrir debido ao quentamento global鈥. Silva lembrou as铆 mesmo que a biomasa ten a consideraci贸n de enerx铆a renovable, 鈥渦n m茅todo eficiente e sustentable, as铆 como m谩is seguro e limpo鈥. 鈥淒e feito _engadiu_, a extracci贸n da biomasa forestal contrib煤e a ter os montes m谩is limpos, o que axuda a previr os incendios, que este ano estamos volvendo a sufrilos. E amais reduce os residuos das industrias鈥.

Como explicou, con estas achegas A Guarda vai substitu铆r a caldeira de gas贸leo do Centro Cultural, mentres que Salvaterra acometer谩 tres actuaci贸ns, coa substituci贸n das existentes no Concello, o Centro Cultural e no Xulgado de Paz. Pola s煤a banda, Mondariz cambiar谩 a caldeira do Centro Social; Portas, as do edificio da Azucreira, a garder铆a e o Centro de D铆a e, por 煤ltimo, Caldas de Reis substituir谩 a da piscina.

Doutra banda, a Deputaci贸n v茅n de renovar o convenio para a retirada de veh铆culos abandonados que ofrece aos municipios de menos de 50.000 habitantes, un servizo que 鈥渘on sup贸n coste alg煤n para os concellos鈥 e ao que est谩n xa adheridos 43. 鈥淥frecemos esta prestaci贸n _destacou a presidenta da instituci贸n_ conscientes do n煤mero de veh铆culos abandonados nos distintos concellos, coa contaminaci贸n ambiental e visual que provoca. Amais, axudamos con recursos aos concellos para poder levar a cabo este servizo de competencia exclusivamente municipal鈥.

O servizo consiste na recollida destes veh铆culos ao final da s煤a vida 煤til ou f贸ra de uso _para o que previamente os concellos deben tramitar a s煤a declaraci贸n como residuo s贸lido urbano_ as铆 como o posterior tratamento de descontaminaci贸n. Carmela Silva explicou que os 43 concellos adheridos ter谩n agora que renovar o convenio, mentres que a Deputaci贸n abre a posibilidade agora de que os municipios restantes de menos de 50.000 habitantes poidan sumarse.