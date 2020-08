A Deputación aproba novos investimentos de millón e medio de euros que beneficiarán a 12 concellos da provincia

No marco da s煤a li帽a de apoio para a dotaci贸n de recursos aos concellos da provincia, a Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de aprobar en Xunta de Goberno unha nova relaci贸n de achegas correspondentes ao Plan Concellos por importe de 1,5 mill贸ns de euros, que entre as s煤as tres li帽as beneficiar谩n a doce municipios: Ponteareas, Cambados, Mondariz Balneario, Ponte Caldelas, Tomi帽o, Soutomaior, Redondela, Bueu, Cuntis, Gondomar, O Grove e Salceda de Caselas.

Preto dun mill贸n de euros se corresponden con oito achegas da Li帽a 1 de Investimentos, destinadas a Ponte Caldelas, Ponteareas, Cambados, Mondariz Balneario, Tomi帽o e Soutomaior. O Concello de Ponteareas recibir谩 d煤as subvenci贸ns, unha de 129.470 euros para acometer a substituci贸n parcial de material da cuberta da piscina municipal, e outra de 113.595,66 euros que lle permitir谩 abordar unha rehabilitaci贸n na Casa Cultural de Arnoso, destinada a acadar a mellora da eficiencia enerx茅tica, de accesibilidade, funcionalidade e conservaci贸n deste inmoble.

Tam茅n Ponte Caldelas percibir谩 d煤as subvenci贸ns, unha de 134.901,24 euros para acometer a mellora dos itinerarios peon铆s na estrada do Balneario, e outra de 86.246,87 para realizar a reforma da avenida de Galicia, na que se sit煤a Concello, cun proxecto de humanizaci贸n dese帽adas para garantir a mobilidade peonil e a accesibilidade.

Tomi帽o recibir谩 238.287,87 euros que lle permitir谩n abordar a primeira fase das dotaci贸ns deportivas previstas na contorna da Alameda de Goi谩n, mentres que Mondariz Balneario contar谩 cunha achega de 68.603,95 euros con destino ao acondicionamento e mellora do Centro de Sa煤de. No caso de Soutomaior, a Deputaci贸n concedeulle unha achega de 115.000 euros, cos que poder谩 financiar a humanizaci贸n da contorna do Centro Multiusos de Arcade e, por 煤ltimo, Cambados

recibir谩 98.309,17 euros para acometer a capa de rodadura do viario de acceso a depuradoras pola costa.

Amais, a Xunta de Goberno aprobou unha nova relaci贸n de subvenci贸ns ao abeiro da Li帽a 2 do Plan, por importe de 321.872,24 euros, coas que os concellos de Bueu, Cambados, Cuntis, Gondomar, O Grove, Redondela, Salceda de Caselas e Soutomaior poder谩n abordar o pago de facturas, realizar tarefas de limpeza e mantemento de distintos servizos municipais e tam茅n financiar diversas actividades de 铆ndole cultural e deportiva. No caso de Redondela abordar谩 con esta achega a elaboraci贸n un plan de reactivaci贸n local para paliar os efectos da crise da Covid-19 e outro espec铆fico dirixido ao comercio local.

Por 煤ltimo, no que se refire 谩 Li帽a 3 de Emprego, o Concello de Redondela recibir谩 unha achega de 213.145,71 euros para contratar a un total de 13 traballadores e traballadoras.

A Deputaci贸n de Pontevedra ten xa concedidos 27,6 mill贸ns de euros do Plan Concellos 2020. Desta cantidade, 16,8 corresponden a achegas aos municipios concedidos ao abeiro da Li帽a 1 de Investimento; 2,1 mill贸ns da Li帽a 2 e 8,6 mill贸ns na Li帽a 3 de Emprego.