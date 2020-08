A Deputación cumpre novos compromisos coa Guarda coa remodelación dos accesos á pria do Muiño e a humanización das rúas Vigo e Celta

鈥淪on d煤as actuaci贸ns que responden a demandas hist贸ricas da Guarda, que permiten reformular zonas estrat茅xicas polo seu interese tur铆stico e medioambiental, no caso da praia do Mui帽o, e pola mellora de espazos p煤blicos no caso da humanizaci贸n do entorno das r煤as Vigo e Celta鈥. As铆 resumiu a presidenta da Deputaci贸n, Carmela Silva 鈥渙s dous compromisos cumpridos da Deputaci贸n coa Guarda鈥, despois de co帽ecer xunto ao deputado e Director da AECT Ux铆o Ben铆tez e o alcalde Antonio Lomba, o resultado das obras que supo帽en un investimento total de 700.000 euros, e que responden ao modelo da instituci贸n de seguranza viaria, respecto medioambiental, recuperaci贸n da contorna, accesibilidade e prioridade peonil.

A presidenta inaugurou primeiro, xunto a Ben铆tez, os novos accesos 谩 praia do Mui帽o, en Camposancos, porta do espazo natural protexido do Esteiro, impulsado co proxecto 鈥淰isit R铆o Mi帽o鈥, dentro das actuaci贸ns para a creaci贸n do 鈥淎nel Verde do Mi帽o鈥, que consiste nunha rede de sendeiros que comprende m谩is de cen quil贸metros de ciclov铆as e cami帽os pedestres entre Galicia e Portugal. Supuxo un investimento de case 200.000 euros para recuperar e rexenerar toda a contorna preservando e protexendo o espazo, de alto valor ecol贸xico. Tam茅n se mellorou a accesibilidade e os servizos de praia, a regulaci贸n do tr谩fico, a instalaci贸n dunha nova pasarela de madeira, a creaci贸n dunha plataforma peonil e a rexeneraci贸n do areal. Esta actuaci贸n permite recuperar unha das zonas m谩is importantes para o concello dende un punto tur铆stico e medioambiental.

O deputado e director da AECT remarcou os novos accesos 谩 praia do Mu铆帽o no marco do proxecto europeo 鈥淰isit Rio Mi帽o鈥, facendo fincap茅 na 鈥渋mportancia da cooperaci贸n transfronteiriza para o desenvolvemento econ贸mico da zona do R铆o Mi帽o, para ser m谩is fortes e impulsar proxectos que nos permitan atraer m谩is visitantes鈥. Ux铆o Ben铆tez asegurou que a actuaci贸n do Mu铆帽o ter谩 continuidade porque o obxectivo 茅 鈥渦nir a trav茅s dunha senda todo o R铆o Mi帽o dende A Guarda ata Crecente e dende Melga莽o ata Caminha, para que poidamos ofrecela como produto tur铆stico transfronteirizo a todo o mundo鈥.

Pola s煤a banda, a presidenta provincial, quen aproveitou para enxalzar o proxecto Visit R铆o Mi帽o, destacou que os accesos 谩 praia do Mu铆帽o 鈥渘ada te帽en que ver co que hab铆a aqu铆 fai moi poucos meses鈥, xa que 鈥渢ransforma un lugar 煤nico para convertelo nun lugar m谩is que 煤nico, m谩is atractivo, recuperando aquilo que nos regalou a natureza e aqu铆 ten un valor incalculable. Na Deputaci贸n cremos que as administraci贸ns p煤blicas est谩n para cambiar, transformar, mellorar e crear riqueza e este tipo de proxectos cons茅gueno鈥.

Nesta mesma li帽a incidiu Antonio Lomba, asegurando que a actuaci贸n tr谩tase 鈥渄un so帽o cumprido鈥. O alcalde destacou que 鈥渁s administraci贸ns p煤blicas temos que impulsar actuaci贸ns acordes co lugar onde estamos, e creo que este proxecto 茅 merecedor do cualificativo de sobresa铆nte, porque est谩 moi ben integrado co medio ambiente e presta un servizo de interese鈥. As铆, Lomba recordou que 鈥渘on fai moito esta zona era un terreiro, sen espazo para as persoas e n贸s quer铆amos recuperala para o tr谩nsito peonil e para conectar tam茅n a senda litoral e a fluvial do r铆o Mi帽o鈥.

A presidenta, o deputado e o alcalde tam茅n percorreron a nova actuaci贸n de mellora da mobilidade e da seguridade na contorna das r煤as Vigo e Celta, financiada co Plan DepoRemse da Deputaci贸n nun 85% e co Plan Concellos nun 15%, cun investimento total de preto de 500.000 euros. Dese帽ouse unha zona destinada ao tr谩nsito peonil e 谩 seguridade viaria nun espazo que conta con numerosas dependencias e equipamentos p煤blicos como o Centro de Sa煤de, o Conservatorio de M煤sica, o Pavill贸n municipal, o IES e o CEIP A Sangri帽a, amais do estadio municipal, lugares frecuentados por moitas persoas, na s煤a grande maior铆a rapazas e rapaces, que utilizan estas instalaci贸ns.

Nesta obra, xa rematada na s煤a totalidade, executouse unha beirarr煤a e unha senda peonil, pasos de pe贸ns, resaltes de calmado de tr谩fico, zonas de estacionamento e apostouse pola circulaci贸n en sentido 煤nico. Tam茅n se executou a recollida de pluviais, a renovaci贸n e reposici贸n dos servizos urban铆sticos, mobiliario urbano, saneamento, abastecemento, pluviais, redes de telecomunicaci贸n, sinalizaci贸n, xardinar铆a, electricidade e iluminaci贸n.