A Deputación dá un paso máis cara a iguladade coa posta en marcha das salas de lactación no Pazo Provincial e o edificio administrativo

A Deputaci贸n de Pontevedra volve a ser referencia en materia de igualdade ao converterse na primeira de Galicia e unha das primeiras de Espa帽a en contar con salas de lactaci贸n. A deputada provincial de Igualdade, Victoria Alonso, e o deputado de Facenda, Carlos L贸pez Font, visitaron hoxe estes dous novos espazos habilitados pola instituci贸n nas entreplantas do Pazo Provincial e o Edificio Administrativo, as铆 como tam茅n as d煤as salas de comedor que xa est谩n a disposici贸n das persoas traballadoras da instituci贸n nos citados edificios.

A deputada de Igualdade, Victoria Alonso, aludiu ao car谩cter pioneiro desta nova medida acadada pola Deputaci贸n coa dotaci贸n de espazos de lactaci贸n, pensados especialmente para que as mulleres poidan sacarse o leite e facilitar as铆 o per铆odo de lactaci贸n na s煤a reincorporaci贸n laboral. A Deputaci贸n d谩 as铆 cumprimento 谩 previsi贸n do Plan de Igualdade vixente no senso de 鈥渙frecer diferentes opci贸ns que permitan unha mellor compatibilizaci贸n da vida laboral e persoal鈥. A partir de agora, as mulleres que traballan na Deputaci贸n, e tam茅n as que asistan a reuni贸ns, cursos ou actos, poder谩n amais de sacarse o leito, dar o peito ou o biber贸n 谩s s煤as crianzas se o precisan. Como destacou Alonso, 鈥渋sto 茅 algo que en moitas Administraci贸ns non se ten en conta鈥. Con esta medida de sa煤de e conciliaci贸n, engadiu, 鈥渁 Deputaci贸n d谩 un paso m谩is na direcci贸n da inclusi贸n鈥.

As d煤as salas, que xa poden ser utilizadas, est谩n equipadas con sof谩, un refrixerador, un microondas, lavabo e un cambiador, amais das correspondentes dotaci贸ns para hixiene e protecci贸n contra a Covid-19. Est谩n pensadas, como subli帽ou Victoria Alonso, 鈥渃omo un espazo amplo para que as traballadoras que te帽an que usalas se sintan c贸modas 谩 hora de sacarse o leite, e non te帽an como ata agora que ir ao ba帽o para facelo. Tam茅n por exemplo as traballadoras doutros concellos que 谩s veces por cursos pasan moitas horas aqu铆. Era bastante inc贸modo cubrir esta necesidade en espazos onde non se senten elas mesmas鈥.

O goberno provincial disp贸n dun exhaustivo protocolo para o emprego das salas, que no caso das traballadoras da instituci贸n deber谩n reservar no Servizo de Prevenci贸n de Riscos Laborais. Estableceranse quendas para o seu uso, extremando as medidas de hixiene. As铆, a sala poder谩 ser usada en cada quenda por unha nai (non se permiten acompa帽antes nin tampouco o ingreso ou consumo de alimentos no espazo) e ser谩 obrigatorio desinfectar as mans e usar luvas durante todo o uso. As nais poden traer o seu propio extractor de leite, biber贸n, neveira ou termo para extraer, almacenar e transportar o seu leite materno. E poden tam茅n usar o refrixerador da sala mentres dura a s煤a xornada de traballo e conservar nel a leite durante un m谩ximo de dous d铆as. Despois de cada uso, a sala debe deixarse limpa e ordenada.

Doutra banda, a deputada e o deputado tam茅n visitaron as d煤as novas salas de comedor que est谩n xa a disposici贸n das persoas traballadoras da instituci贸n tanto no Pazo Provincial como no Edificio Administrativo. Neste caso, o protocolo de utilizaci贸n prev茅 que s贸 pode ser usado por d煤as persoas ao mesmo tempo, que deber谩n respectar a distancia de seguridade de dous metros e traer os seus propios alimentos totalmente preparados, a bebida e a louza que precisen. Gar谩ntese tam茅n o acceso as dotaci贸ns para a hixiene e protecci贸n. Cada persoa encargarase da limpeza da s煤a louza e de limpar e desinfectar a zona da mesa e cadeira antes e despois do seu uso