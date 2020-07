A Deputación de Pontevedra de novo pioneira en igualdade coa construción de salas de lactación nas súas instalacións

O goberno de Carmela Silva v茅n de dar o pistoletazo de sa铆da 谩s obras de acondicionamento de novos espazos no Pazo provincial da Deputaci贸n e no Edificio Administrativo para po帽er en marcha salas de lactaci贸n. Deste xeito, a instituci贸n provincial “segue a dar pasos no cami帽o da igualdade, da conciliaci贸n laboral e familiar e na nosa aposta por mellorar os dereitos das traballadoras e traballadores”, destacou a presidenta. Con esta acci贸n, a Deputaci贸n de Pontevedra volve a ser referencia, “xa que conv茅rtese en pioneira en Galicia e das poucas deputaci贸ns do estado, xunto a Badaxoz, que dispo帽a de salas de lactaci贸n”.

As novas salas, cuxas obras est谩n previsto que rematen en setembro, poder谩n ser empregadas, tal e como explicou Carmela Silva, por traballadoras da administraci贸n provincial pero tam茅n por outras mulleres que accedan e te帽an que permanecer nas instalaci贸ns da Deputaci贸n para reuni贸ns, cursos ou actos. Para elo, o goberno provincial xa disp贸n dun protocolo para o emprego das salas, coa inspecci贸n do servizo de Prevenci贸n para garantir a limpeza e orde, 聽establec茅ndose quendas para o seu uso, e extremando as medidas de hixiene. As铆, tal e como detallou a presidenta, “a sala poder谩 ser usada en cada quenda por unha nai durante 30 minutos ben sexa para dar o peito, quitar o leite ou dar o biber贸n”. Ser谩 obrigatorio manter a distancia de dous metros, desinfectar as mans, usar luvas e as nais, que ter谩n 谩 s煤a disposici贸n unha refrixeradora na sala, deber谩n traer bolsas, biber贸ns con tapas, as铆 como extractor e todos aqueles elementos que necesiten.

Xunto 谩 sala de lactaci贸n, o goberno de Carmela Silva tam茅n est谩 a realizar obras para acondicionar espazos nas s煤as instalaci贸ns para comedores para o persoal traballador da Deputaci贸n, xa dispo帽ibles en edificios como Areeiro ou o Palacete das Mendoza. “脡 fundamental 鈥 destacou a presidenta 鈥 que as administraci贸ns p煤blicas po帽an a disposici贸n das traballadoras y traballadores聽 espazos que lles permitan garantir os seus dereitos”.