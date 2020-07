A Deputación de Pontevedra primeira institución provincial de Galicia que obtén o certificado de xestión ambiental de Aenor

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de co帽ecer que a entidade acreditadora AENOR outorga o prestixioso Certificado de Xesti贸n Ambiental ao Pazo provincial da instituci贸n provincial. Este reco帽ecemento, 鈥渦n espaldarazo-segundo destacou a presidenta Carmela Silva- a todo o traballo desenvolvido no marco da nosa aposta polo medio ambiente e por dar cumprimento 谩 Axenda 2030鈥, sit煤a 谩 instituci贸n provincial como a primeira das deputaci贸ns de Galicia en conseguilo e unha das poucas do Estado. 鈥淓stamos moi orgullosas e orgullos porque volvemos a ser unha referencia e ponse en valor todo o esforzo realizado para converter 谩 transici贸n ecol贸xica nun obxectivo transversal da acci贸n do goberno鈥 asegurou Silva.

A trav茅s do Certificado de Xesti贸n Ambiental de AENOR, que reco帽ece a adecuaci贸n do sistema de xesti贸n ambiental do Pazo provincial 谩s directrices da norma ISO 14001:2015, acred铆tase o 鈥渘oso compromiso co medio ambiente, minimizando os impactos e favorecendo a mellor xesti贸n dos recursos鈥. A presidenta provincial tam茅n destacou o car谩cter 鈥渄iferenciador competitivo鈥 do distintivo, ao ser a 煤nica instituci贸n provincial galega en conseguilo e unha das poucas do Estado, que amais 鈥渄anos credibilidade e confianza de cara ao exterior e implica que temos un compromiso de mellora continua en canto 谩s pr谩cticas medioambientais鈥.

Para alcanzar a acreditaci贸n medioambiental de AENOR, tal e como informou Carmela Silva, p煤xose en marcha un sistema de xesti贸n ambiental no Pazo provincial da Deputaci贸n centrado en dar cumprimento aos requisitos legais en xesti贸n ambiental; sensibilizar e formar 谩s persoas, 鈥渕otiv谩ndoas para que se sumen a este desaf铆o imparable鈥; protexer ao medio ambiente, 鈥渕inimizando o impacto dos nosos servizos a trav茅s dun uso sostible dos recursos, reduci贸n das emisi贸ns atmosf茅ricas, mediante a segregaci贸n en orixe dos residuos xerados e compromet茅ndose coa prevenci贸n da contaminaci贸n鈥; e en seguir os obxectivos e acci贸ns de mellora continua. De feito, a presidenta provincial aproveitou a ocasi贸n para agradecer a implicaci贸n dos servizos provinciais e 鈥渙 compromiso e traballo diario do persoal da Deputaci贸n, sen o cal non ser铆a posible ter este certificado鈥.