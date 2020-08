A Deputación de Pontevedra promociona na sede de Vigo o Xamón da Cañiza nun acto que serve para reivindicar o producto local en tempos de COVID-19

鈥淥 entorno, o territorio e a materia prima 煤nense para crear un produto non s贸 co帽ecido, sen贸n tam茅n reco帽ecido鈥. Estas palabras da deputada provincial Ana Laura Iglesias no acto de promoci贸n do xam贸n da Ca帽iza que tivo lugar na sede de Vigo da Deputaci贸n de Pontevedra encaixan 谩 perfecci贸n co produto local que 茅 鈥渂andeira鈥 da capital da comarca da Paradanta. O xam贸n da Ca帽iza foi protagonista e eixe das intervenci贸ns do alcalde ca帽icense, Luis Pi帽a, e do rexedor de Vigo e 鈥渁lcalde de alcaldes鈥, na s煤a condici贸n de presidente da FEMP, Abel Caballero.

Malia que este ano, tal e como explicou Pi帽a, a crise sanitaria xerada pola covid-19 non fai viable a celebraci贸n da Festa do Xam贸n da Ca帽iza como en anos anteriores, este acto de promoci贸n serviu para continuar co apoio ao turismo e a relaci贸n entre o territorio do Paradanta e unha potente oferta gastron贸mica que ten no xam贸n e no cocido os seus elementos estrela. 鈥淭emos unhas condici贸ns paisax铆sticas e orogr谩ficas excepcionais e estamos moi ben situados no coraz贸n do sur de Galicia, a medio cami帽o entre Vigo e Ourense鈥, declarou o alcalde da Ca帽iza.

Estas condici贸ns, que favorecen o curado do xam贸n, foron postas en valor pola deputada provincial Ana Laura Iglesias, quen lembrou a relevancia que ten o produto local dentro da identidade do concello: 鈥淎 vinculaci贸n entre gastronom铆a, paisaxe, patrimonio e territorio 茅 de gran relevancia 谩 hora de promocionar a nosa provincia鈥. Deste xeito, non 茅 de estra帽ar que a Feira do Xam贸n da Ca帽iza se acredite coma unha das m谩is lonxevas de toda a xeograf铆a auton贸mica, sendo declarada Festa de Interese Tur铆stico no ano 2013. 鈥淪e 茅 un grande 茅xito para a Ca帽iza, tam茅n o ser谩 para a provincia de Pontevedra鈥, sentenciou a deputada, quen reivindicou tanto a importancia da produci贸n local responsable coma o firme apoio que o ente provincial ten cos municipios da provincia para dar a co帽ecer o seu potencial al茅n das fronteiras de Pontevedra, Galicia e Espa帽a. No acto participou tam茅n o deputado de Cooperaci贸n, Santos H茅ctor.

鈥淎l谩 polo ano 67 茅 cando se celebra a primeira Feira do Xam贸n da Ca帽iza鈥, dixo Luis Pi帽a. Este gran percorrido foi tratado tam茅n polo alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen amosou o reco帽ecemento que de lonxe v茅n recibindo o produto: 鈥淥s que temos idade podemos falar disto dende a perspectiva da tradici贸n. Aquilo que formaba parte da cultura gastron贸mica da xente na primeira metade do s茅culo pasado acabou convert茅ndose nun produto gastron贸mico de alt铆sima calidade. Agora v茅molo en toda a s煤a dimensi贸n e apreci谩molo鈥.

Ao respecto das dificultades para a organizaci贸n de eventos festivos neste ano, o alcalde ca帽icense comentou que non quedou m谩is remedio que recortar eventos como as verbenas. A pesar disto, program谩ronse eventos culturais na primeira quincena do mes de agosto con todos os protocolos de seguridade e hixiene que require a crise sanitaria actual. As铆, o 14 de agosto 谩s 23 horas ter谩 lugar un concerto de Amantes da Terra que se atopa inserido dentro do programa Musigal, organizado pola Deputaci贸n de Pontevedra.

Na Ca帽iza a tradici贸n xamoneira p茅rdese nos tempos. Hai datos de que xa a mediados do s茅culo pasado os comerciantes da provincia de Ourense despraz谩banse ata as aldeas da capital da Paradanta para adquirilos xam贸ns ou intercambialos por outros produtos como bacallau ou conservas. Xa daquela hai constancia de que os campesi帽os vend铆an xam贸ns na feira de gando que se celebraba no Cacharado. As peculiaridades clim谩ticas nas terras altas da bisbarra da Paradanta, con aire fr铆o e seco, fan desta zona un lugar privilexiado para a cura do xam贸n e a adquisici贸n dun punto de maduraci贸n 贸ptimo para o seu consumo.