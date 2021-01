A Deputación destina 4 millóns de euros, o seu maior investimento social, para que concellos e entidades atendan ás persoas máis vulnerables

A Deputación de Pontevedra vén de converterse na primeira administración de Galicia en poñer a disposición dos concellos e entidades de ámbito social un investimento de 4 millóns de euros para que poidan facer fronte ás consecuencias que a Covid 19 ten para a poboación “e particularmente para a xente máis vulnerable”, como sinalou hoxe a presidenta Carmela Silva. Acompañada pola deputada de Política Social, Olga García, Silva anunciou que o citado investimento para 2021 “é o maior que fixo nunca esta institución provincial en política social” para que municipios e organizacións poidan cubrir as necesidades da poboación dentro do esforzo que están a facer “para que ninguén quede atrás e sufra a pandemia con maior exceso do que o sufrimos o conxunto da sociedade”.

“O compromiso desta administración co padecemento de xente foi sempre unha liña básica de actuación e coa Covid converteuse no centro”, destacou a presidenta, que fixo fincapé en que no 2020 se fixo un “enorme esforzo” por dotar de recursos extraordinarios aos concellos e colectivos “porque a Xunta non estaba nin se a esperaba”, e agora, no 2021 o investimento social axilízase e increméntase nun 3% “convertendo a política social centrada nas persoas, nun eixo absolutamente prioritario”.

Neste senso, anunciou que a Deputación está a adiantar todos os prazos destas actuacións en política social “porque ante a situación actual entendemos que debemos ser proactivas na loita contra as consecuencias da pandemia, na atención ás persoas dependentes e en promover a igualdade de oportunidades. Estas son as nosas metas. Queremos que os concellos, que son a administración máis próxima a veciñanza, e o tecido asociativo conten con recursos de xeito inmediato e áxil para dar respostas as necesidades sociais”.

Máis polo miúdo, a maior parte do citado orzamento, 2,5 millóns, corresponde ao Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para os 52 concellos de menos de 20.00o habitantes, que hoxe aprobou a Xunta de Goberno da Deputación e que acada un incremento do 5,3%. O plan asigna 1,3 millóns de euros para sufragar a prestación directa do Servizo de Axuda no Fogar nos domicilios por parte de persoal especializado e 1,2 millóns de euros para cubrir os custos do persoal dos Servizos Sociais Comunitarios. A presidenta indicou que, como novidade, este ano os concellos poderán solicitar o adianto do 50% do importe que lles corresponda do plan, “unha medida de axilidade para que lles cheguen recursos de forma inmediata”.

Amais, a Xunta de Goberno aprobou tamén hoxe as bases das subvencións por concorrencia ás entidades que traballan no ámbito social. Son case medio millón de euros (470.000) neste 2021, que serven, como indicou Carmela Silva, “para financiar actuacións dirixidas a colectivos que, polas súas circunstancias persoais, psíquicas, físicas, socioeconómicas ou outras se atopen en situación de desvantaxe e vulnerabilidade social, que ademais teñen aumentado moito nesta situación de pandemia global”. Neste caso, como novidade, increméntase o importe máximo que pode recibir cada proxecto, que o ano pasado era de 6.000 euros e agora de 7.000, “de xeito que poidan asumir o incremento de atender a máis persoas usuarias”. Entre outras actuacións, as entidades utilizan estas axudas para a promoción da autonomía persoal en persoas con diversas enfermidades ou incluso a facer fronte a reparto de alimentos.

Doutra banda, xa teñen luz verde as axudas directas para proxectos de interese social, que ao aprobarse definitivamente o orzamento o pasado día 8 xa poden ser tramitadas. Desta forma axilízanse 372.000 euros que se repartirán entre 23 organizacións, entre elas Érguete, Cogami, Afapo, Afamp, Alborada, Afasal, Afamo, Xoga, Feafes, Arela ou Amencer-Aspace. Estas subvencións destínanse a programas que, entre outras actuacións, desenvolverán actividades de atención integral a persoas con diversidade funcional, estimulación da linguaxe, programas de inserción sociolaboral ou atención á infancia máis vulnerable en situación de emerxencia entre outros. “Polo tanto, trátase de recursos que hoxe son máis imprescindibles, porque estas persoas son as que máis sofren as consecuencias da Covid-19”.

E o vindeiro luns, día 18 de xaneiro, publicaranse no Boppo as bases para que os 52 concellos de menos de 20.000 habitantes poidan solicitar as Axudas Básicas de Emerxencia 2021, ás que este ano a Deputación destina 565.000 euros, un 17% que o ano pasado. “Tamén adiantamos os prazos -explicou a presidenta- para que os Concellos poidan dispor canto antes deste investimento, e ofrecemos a posibilidade de que obteñan por adiantado un 50% do importe fronte ao 35% que estaba contemplado con anterioridade á pandemia”.

Neste caso, os concellos poden destinar estas axudas á atención das persoas en situación de vulnerabilidade para afrontar gastos de alimentación, vivenda, produtos farmacéuticos ou necesidades básicas. Como novidade, inclúese este ano na tipoloxía destas achegas a adquisición de roupa e calzado, así como a compra de produtos de protección contra a Covid, como máscaras ou xel hidroalcólico.