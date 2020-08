A Deputación e o Colexio Oficial Veterinario impulsan a identificación de 250 exemplares de gando equino dos montes da provincia de Pontevedra

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de asinar un novo convenio co Colexio Oficial Veterinario da provincia para a identificaci贸n de 250 exemplares de gando equino que viven en r茅xime de liberdade ou semiliberdade nos montes da provincia. Mediante este acordo, o goberno de Carmela Silva inviste 6.000 euros co dobre obxectivo de preservar o valor etnogr谩fico, tur铆stico, medioambiental e sostible das explotaci贸ns gandeiras tradicionais, e apoiar economicamente ao sector ao tempo que d谩 cumprimento 谩 normativa vixente relativa 谩 identificaci贸n dos 茅quidos.

A trav茅s desta iniciativa vanse identificar 250 茅quidos vencellados aos curros de Torro帽a, Moug谩s, Torro帽a da Mosca e Moug谩s da Mosca, na Serra da Groba no concello de Oia; Morgadans, Morgadans da Mosca, Gali帽eiro, San Cibr谩n e San Cibran da Mosca, en Gondomar; Amil en Mora帽a; Cuspedri帽os en Cerdedo-Cotobade e Sabucedo na Estrada.

Este convenio coa Deputaci贸n permite reducir o custo que esta identificaci贸n dos animais sup贸n para as e os titulares das poboaci贸ns equinas e contribuir谩 a preservar este sistema de cr铆a dada a escasa rendibilidade econ贸mica que este tipo de gando representa para as e os propietarios. O sistema de identificaci贸n incl煤e un documento permanente 煤nico, v谩lido para toda a vida do animal que re煤ne informaci贸n sobre cada un deles; tam茅n un microchip para garantir o v铆nculo entre o documento de identificaci贸n e o cabalo; unha base de datos onde se rexistran os detalles do animal; e unha tarxeta de movemento equino editada pola F谩brica Nacional de Moeda e Timbre.