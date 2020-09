A Deputación homenaxea ás redeiras cunha intervención mural do artista Darío Basso na fachada da sede de Vigo

A sede da Deputaci贸n de Pontevedra en Vigo, situada no Casco Vello da cidade, loce xa na s煤a fachada o mural de homenaxe ao colectivo de redeiras creado polo artista Dar铆o Basso dentro do programa municipal de arte urbano en medianeiras e espazos p煤blicos 鈥淰igo, cidade de Cor鈥. O alcalde, Abel Caballero, e a presidenta provincial, Carmela Silva, visitaron este mediod铆a a obra, 鈥渦nha esplendorosa mostra de arte de vangarda cun marabilloso simbolismo, xa que fai un reco帽ecemento 谩s redeiras e por extensi贸n a todas as mulleres do mar鈥, explicou a m谩xima responsable da Deputaci贸n. O alcalde, pola s煤a banda, destacou que 鈥渆stamos ante unha magn铆fica obra contempor谩nea que combina a acci贸n art铆stica con grandes valores como 茅 a homenaxe 谩s redeiras, e ademais contrib煤e a recuperaci贸n do espazo p煤blico a trav茅s da arte鈥.

O lenzo ao aire libre de Basso ocupa 195 metros cadrados da fachada da sede, situada na r煤a Eduardo Chao, na que antigamente as redeiras extend铆an as mallas de pesca para restauralas. O artista fixo unha investigaci贸n sobre a historia do barrio e da propia r煤a, e mantivo conversas coas persoas maiores do Casco Vello para as铆 fundirse no pasado e o ambiente do entorno. 鈥淎s redeiras te帽en un traballo silenciado, pero b谩sico e important铆simo para a actividade pesqueira鈥, explica o autor desta pintura mural que xa forma parte da paisaxe do Casco Vello vigu茅s.

Redeiras 茅 unha intervenci贸n pict贸rica abstracta en gran formato na que Basso, coa colaboraci贸n de Paula Lago Pereira, unha das s煤as alumnas na Escola de Artes e Oficios de Vigo, empregou distintas t茅cnicas, entre elas o emprego de cox铆ns e mantas para facer as impresi贸ns da pintura sobre a fachada da sede. A obra, que quedar谩 rematada o m茅rcores, est谩 creada con pintura con nanocristais de silicato en tons pastel e suaves. O fondo do lenzo evoca distintos elementos mari帽os, e sobre el o autor creou a silueta

dunha rede a partir de fotograf铆as tomadas no porto pesqueiro de Vigo. A fachada sur da sede da Deputaci贸n, pintada agora en ton azul, 鈥溍 un reflexo do mar鈥, segundo explica o artista. A intervenci贸n ten influencias do expresionismo americano dos anos 50 do pasado s茅culo. 鈥溍 unha obra pict贸rica en parede que respecta a restauraci贸n arquitect贸nica do edificio鈥, ampliou Basso, quen detallou ao alcalde e 谩 presidenta da Deputaci贸n os pormenores da idea e o proceso creativo.

Carmela Silva subli帽ou que Redeiras 鈥溍 unha obra de arte moi especial na que se empregan as t茅cnicas m谩is vangardistas da pintura mundial, e que convirte a sede da Deputaci贸n en Vigo nun gran lenzo dun grande artista鈥.