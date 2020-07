A Deputación lanza un novo berro contra as violencias machistas a través da acción de danza urbana da compañía ELAHOOD na alameda de Marín

A danza urbana foi hoxe a acci贸n cultural a trav茅s da cal a Deputaci贸n de Pontevedra volveu lanzar un berro para mover conciencias contra a violencia machista, neste caso en Mar铆n, na actividade que supuxo a volta do programa de igualdade 鈥淢ulleres en Acci贸n. Violencia Zero鈥 tralo par贸n de varios meses debido ao confinamento da Covid-19.

A Alameda da vila marinense foi o escenario da actuaci贸n da compa帽铆a Elahood, nun acto que contou coa participaci贸n da deputada provincial de Igualdade, Mar铆a Victoria Alonso, e da alcaldesa de Mar铆n, Mar铆a Ramallo, e que tivo unha grande acollida por parte do p煤blico asistente, que en todo momento seguiu a actividade con m谩scaras, de acordo 谩 normativa vixente. Cunha posta en escena minimalista, as bailarinas Sabela Dom铆nguez e Julia Laport protagonizaron a s煤a peza 鈥淧rotocolo鈥, que a trav茅s da mestura de distintos elementos de danza urbana cos que elas te帽en creado un estilo propio, quere po帽er o foco sobre moitos 鈥減rotocolos sociais鈥 que se impo帽en 谩s mulleres e aos que deben adaptarse para ser aceptadas.

A deputada de Igualdade, Mar铆a Victoria Alonso, incidiu na s煤a intervenci贸n na importancia da acci贸n colectiva para po帽er freo a unha violencia de x茅nero que este ano xa contabiliza o arrepiante balance 25 mulleres asasinadas, catro nos 煤ltimos d铆as. 鈥淪eguimos obrigadas _sinalou_ a amosar a nosa indignaci贸n e rexeitamento contra a violencia exercida contra as mulleres porque, lamentablemente, esta lacra segue sen dar tregua.(…) Pero n贸s non nos imos cansar de berrar cada d铆a e denunciar esta situaci贸n鈥. 鈥淓stamos convencidas _di Alonso_ que as distintas disciplinas da arte, neste caso os pasos da danza urbana, poden axudarnos a 鈥渕over鈥 conciencias e dar as铆 un xiro 谩 situaci贸n actual. Cremos que, como di o lema deste programa, para chegar 谩 Violencia Zero precisamos a acci贸n, un movemento que nos comprometa a todas e todos neste obxectivo com煤n e que implique a todo o conxunto da sociedade na loita contra todo tipo de violencia machista鈥. Neste senso, amosou a s煤a satisfacci贸n pola volta do programa 谩s r煤as e agradeceu a implicaci贸n nesta loita tanto do Concello, e no seu nome da alcaldesa Mar铆a Ramallo, as铆 como da veci帽anza que se achegou hoxe 谩 Alameda para asistir ao evento.

Pola s煤a banda, Mar铆a Ramallo puxo en valor que Mar铆n fose o primeiro escenario do programa da Deputaci贸n trala pandemia e subli帽ou a necesidade de seguir traballando en prol da igualdade. As铆 mesmo, quixo destacar o papel fundamental que tiveron os Centros de Informaci贸n 谩 Muller (CIM) durante o confinamento a pesar das limitaci贸ns.

Despois desta acci贸n, nos meses de xullo e agosto, desenvolveranse outras seis enmarcadas no programa 鈥淢ulleres en acci贸n. Violencia Zero鈥. As vindeiras ser谩n o d铆a 29 de xullo no concello de Gondomar, que acoller谩 a actuaci贸n de Zeltia coa peza 鈥淢uller tribal鈥 na praza de Paradela 谩s 12 horas, e o d铆a 30, en que a cantante e poeta lucense Laura LaMontagne ofrecer谩 a performance po茅tico-musical 鈥淭ICKy-TACKy-PATRIARCHy鈥 na praza do Corgo do Grove (12.30 horas). Estas d煤as actividades tiveran que ser suspendidas polo confinamento da Covid. A Deputaci贸n est谩 a volver a programar todas as aprazadas, un total de seis, e que se desenvolver谩n nos vindeiros meses.